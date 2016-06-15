EURO 2016'da bugün; Fransa kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) bugün gruplarda oynanacak ikinci karşılaşmalarla devam edecek. Ev sahibi Fransa Arnavutluk ile, taraftarlarının çıkardığı olaylardan dolayı turnuvadan diskalifiye olma riski bulunan Rusya ile Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

İşte EURO 2016'da günün programı;

Saat 16:00



Rusya-Slovakya

İlk maçta grubun favorisi İngiltere'ye karşı son dakikada attığı golle beraberliği kurtaran ve önemli bir puanı hanesine yazdıran Rusya, Slovakya karşısında kazanarak gruptan çıkmak adına büyük bir avantajın sahibi olmak istiyor. Rusya'da sakatlığı devam eden Igor Denisov, Slovakya karşısında forma giyemeyecek.





Saat 16'da başlayacak Rusya - Slovakya maçı Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. (EURO 2016)



Bu arada Rus taraftarları turnuvada yarattığı terör nedeniyle bu maç için özel önlemler alındı. UEFA, Rusya'yı bir kez daha olay olursa turnuvadan diskalifiye edilecekleri yönünde uyarmıştı.



Muhtemel 11'ler



Grubun ilk maçında Galler ile karşılaşan ve Kanu'nun son bölümlerde attığı golle sahadan yenik ayrılan Slovakya, Rusya karşısında galibiyet alarak gruptan çıkma şansını son maça bırakmak ve grup üçüncülüğü adına da avantaj yakalamak istiyor.



Slovakya'da Hubocan ve Gyömber'in bu maç öncesi hafif sakatlıkları bulunuyor.



Rusya: Akinfeev, Berezutski, Ignashevich, Smolnikov, Schennikov, Neustadter, Golovin, Smolov, Kokorin,Shatov, Dzyuba



Slovakya: Kozacik, Durica, Skrtel, Pekarik, Svento, Kucka, Hrosovsky, Weiss, Mak, Hamsik, Nemec

Saat 22:00

Fransa- Arnavutluk

Turnuvaya Romanya galibiyeti ile başlayan ev sahibi Fransa galibiyet serisini Arnavutluk maçıyla da sürdürmek istiyor. Horozlar Arnavutluk maçını kazanmaları halinde gruptan çıkmayı da garantileyecekler.



Muhtemel 11'ler



FRANSA: Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Évra; Pogba, Kanté/Sissoko, Matuidi; Griezmann, Giroud, Payet



ARNAVUTLUK: Berisha; Hysaj, Cana, Mavraj, Agolli; Kukeli, Xhaka; Roshi, Abrashi, Lenjani; Çikalleshi

