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Spor

EURO 2016'da A Milli Takımı Türk polisi koruyacak

26 kişilik özel ekip, iki grup halinde Fransa'ya gidecek

28 Mayıs 2016 12:30

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) katılacak A Milli Futbol Takımı'nı Fransa'da Türk polisi koruyacak.

Bunun için emniyetin Güvenlik, Koruma, Asayiş ve Dış İlişkiler Daire Başkanlıkları ile bazı il emniyet müdürlükleri kadrolarından seçilen 26 kişilik özel ekip, iki grup halinde Fransa'ya gidecek. 

Ekipteki diğer grup ise milli takımın Fransa'da farklı şehirlerde yapacağı karşılaşmalar öncesi tedbir almaktan sorumlu olacak. "Öncü" olarak tabir edilen grup, maçlardan önce bu şehirlere giderek güvenlik zafiyetlerini tespit edecek ve alınması gereken güvenlik önlemleri noktasında Fransa polisine tavsiyelerde bulunacak.

 

Milliler 3 şehirde maça çıkacak

 

Ay yıldızlı ekip, 10 Haziran'daki Fransa-Romanya karşılaşmasıyla açılışı yapılacak turnuvadaki ilk maçına 12 Haziran'da çıkacak. Şampiyonada D Grubu'nda yer alan Türkiye, Paris'teki 45 bin kişi kapasiteli Parc des Princes'te Hırvatistan ile TSİ 16.00'de karşı karşıya gelecek.

Milliler, şampiyonadaki ikinci maçını Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde oynayacak. A Milli Takım, ilk maçın ardından 4 gün çalıştıktan sonra turnuvadaki ikinci maçında 17 Haziran'da İspanya ile TSİ 22.00'te karşılaşacak.

Ay yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçını Fransa'nın kuzeyindeki Lens kentinde yapacak.

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EURO 2016A Milli Futbol TakımıTürk polisi koruyacakFransa

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