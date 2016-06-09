EURO 2016: Kültürel çeşitliliğin adresi



Göç ve uyum araştırmaları konusunda uzmanlaşmış Viyana merkezli Neue Österreicher/innen Medya Hizmetleri kurumunun yayınladığı son istatistikler şampiyonaya katılan 552 futbolcudan 87’sinin yani her altı oyuncudan birinin formasını giydiği milli takımdan farklı bir ülkede dünyaya gelmiş olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca buna göre 27 futbolcu çift pasaportlu ve bu da toplam rakamın yüzde 23'üne denk geliyor.

Almanya da bu istatistiğe Polonya doğumlu Lukas Podolski ile giriyor. Takımda en çok kendi ülkesi dışında doğmuş oyuncuları barındıran ekip 12 oyuncu ile Arnavutluk. Arnavutluk’u her birinde 9'ar futbolcusu oynadığı milli takımdan farklı ülkede doğmuş Portekiz, Galler ve İrlanda izliyor.

Türk Milli Takımı'nda 8 oyuncu

Türk milli takımında da doğum yeri Türkiye dışında olan 8 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncular arasında Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Kassel doğumlu Yunus Mallı, Bayer Leverkusen’de top koşturan Manheim doğumlu Hakan Çalhanoğlu ayrıca Borussia Dortmund'tan Lüdenscheid doğumlu Nuri Şahin ve çiçeği burnunda Borussia Dortmund oyuncusu Kopenhag doğumlu Emre Mor yer alıyor.

Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) listesindeki bazı isimlerin kökeni de yine yurtdışına dayanıyor. Alman milli takımının EURO 2016 kadrosunda sahaya çıkacak Jerome Boateng’in babası Ganalı. Emre Can’ın anne ve babası Türkiye’den. Shkodran Mustafi’nin ailesi Arnavutluk’tan. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Antonio Rüdiğer'in ailesi Sierre Leone’den. Onun yerine kadroya dahil edilen Bayer Leverkusenli Jonathan Tah’ın babası Fildişi Sahili’nden geliyor. Sami Khedira’nın babası Tunuslu, Mesut Özil’in ailesi Türkiye’den. Mario Gomez’in ailesi İspanya'dan gelirken, Leroy Sane’nin ailesi Senegal kökenli.