EURO 2016 için görülmemiş güvenlik önlemleri



10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2016 finalleri öncesi, terör tehdidi, holiganlar ve taraftarlar arasında çatışma riski Fransız hükümetini olağanüstü güvenlik önlemleri almaya itti. Paris’te 21 Mayıs Cumartesi akşamı Paris-Saint-Germain ile Marsilya arasında oynanan Fransa Kupası finali EURO 2016 için güvenlik açısından prova olacaktı. Öyle de oldu ancak maç paralelinde yaşanan olaylar Fransa’nın güvenlik açısından EURO 2016’ya tam olarak hazır olmadığını da gözler önüne serdi.

EURO 2016 için Fransa'da 10 kentte oynanacak toplam 51 maça 2 milyondan fazla taraftar bekleniyor. Kimi tahminler bu rakamın 3 milyona kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu rakamlara ek olarak yaklaşık 7 milyon yabancı turistin de EURO 2016 sırasında Fransa’yı ziyaret etmesi öngörülüyor. Bu öngörüler Fransız hükümeti ve güvenlik birimlerine ecel terleri döktürmekte. Zira 2015'te Paris'te yaşanan terör saldırıları sonrasında yoğun güvenlik önlemleriyle yaşamaya başlayan Fransa’nın, EURO 2016 boyunca potansiyel holiganlar ve sayıları milyonu aşacak taraftar kitlelerini yönetmek için güvenliği daha da arttırması gerekiyor. Bu da görülmemiş ölçekte güvenlik önlemi alınacağı anlamına geliyor. Fransız parlamentosu gündemindeki tartışmalı iş kanunu tasarısına karşı işçi sendikalarının enerji ve toplu ulaşım sektörlerinde başlattığı grevlerin EURO 2016 boyunca devam etmesi halinde yaşanabilecekleri ise kimse hayal dahi etmek istemiyor.

80 bin güvenlik görevlisi

Tüm bu soruların medya tarafından gündeme taşınması üzerine Fransız hükümeti toplumu yatıştırıcı mesajlar vermeye başladı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, EURO 2016 finalleri boyunca 42 bin polis ve 30 bin jandarmanın seferber edileceğini duyurdu. Bu güvenlik ekibine terörle mücadele için seferber edilmiş 10 bin askerin de eşlik edeceğini açıkladı. Bu resmi güvenliğe 10 bin kişilik özel güvenlik ekibi de dâhil edilecek.

Fransız bakan, terör, holiganlar ve taraftarların kitlesel hareketlerini “3 temel risk” olarak tanımladı. Tehdit durumunda, EURO 2016 organizatörü UEFA ile birlikte, “maçların seyircisiz oynatılması” olasılığı da dâhil, her türlü senaryoyu incelediklerini söyledi. Son iki ayda güvenlik ve ilk yardım ekiplerinin EURO 2016’da meydana gelebilecek olaylarla ilgili 30’dan fazla tatbikat yaptığını bildirdi. Fransız bakan, buna karşılık, “Fan-Zone” olarak tanımlanan, maçların oynanacağı kentlerde her ekibin taraftarlara ayrılmış bölgelerin kaldırılmayacağını, EURO 2016’nın terör tehdidi nedeniyle iptalinin de söz konusu olmadığını belirtti.

Terör kaygısı

Terör tehdidi Fransız makamları tarafından olağanüstü ciddiye alınmakta. Belçika’da 22 Mart’ta gerçekleştirilen terör eylemleri sonrasında yakalanan Mohamed Abrini’nin “gerçek hedeflerinin EURO 2016 olduğunu” söylemesi bu endişeyi daha da arttırmış görünüyor.

Uluslararası konjonktürün de EURO 2016 finalleri sırasında olaylar çıkmasına elverişli olduğuna dikkat çekiliyor. Fransa, Türkiye, İngiltere ve Rusya gibi terörle mücadelede ön saflarda olan ülkelerin takımlarının da finallerde yer alması bu takım ve taraftarları açısından risk olarak gösterilmekte.

Fransız yetkililer holiganlar konusunda radikal önlemler alındığını duyurdu. İngiliz, Rus, Alman, Türk, Hırvat, Ukraynalı, Polonyalı ve Macar taraftarlar “risk düzeyi en yüksek gruplar” olarak gösterilmekte. Ülkelerinde stadlara girmeleri yasaklanmış ve fişlenmiş olan holiganlar EURO 2016 maçlarına da alınmayacak. EURO 2016 boyunca taraftarlar havalimanlarında, garlarda, trenlerde ve yollarda kontrol edilecek.

5 riskli maç

Öte yandan, Fransa Holiganizmle Mücadele Ulusal Birimi (DNLH) EURO 2016 ilk turunda oynanacak 36 maçtan 15’ini, taraftarlar arasında çıkabilecek veya taraftarların çıkarabileceği olaylar açısından “riskli” olarak tanımladı. Bu maçların yaklaşık yarısının (yüzde 41) “kamu düzeni açısından sorun yaratabileceği” belirtildi. Fransız İçişleri Bakanlığı, 15 maçtan 5’ini “olay çıkma olasılığı çok yüksek” kategorisine aldı. Bu maçlar arasında 12 Haziran’da Paris Parc des Princes stadında oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı da var. İngiltere-Rusya (11 Haziran, Marsilya), İngiltere-Galler (16 Haziran, Lens), Almanya-Polonya (16 Haziran, Stade de France / Paris) ve Ukrayna-Polonya (21 Haziran, Marsilya) maçları da aynı kategoride gösteriliyor.

Türkiye’nin İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maçlar ise “2’nci derecede riskli karşılaşmalar” kategorisine alındı. Aynı kategoride, Polonya-Kuzey İrlanda, Almanya-Ukrayna, Belçika-İtalya, Rusya-Slovakya, Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan, Slovakya-İngiltere, Rusya-Galler ve Hırvatistan-İspanya maçları da var.