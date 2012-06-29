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Spor

Euro 2012'nin final maçı İspanya ve İtalya arasında oynanacak

Euro 2012 yarı final ikinci maçında güçlü rakibi Almanya'yı 2-1 mağlup eden İtalya, finalde İspanya'nın rakibi oldu

29 Haziran 2012 02:53

Euro 2012 yarı final maçında Almanya'yı 2-1 yenen İtalya finale yükseldi. Final maçı Pazar günü İspanya ile İtalya arasında oynanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ikinci maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi.
 
Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynan karşılaşma İtalya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
İtalya'yı galibiyete taşıyan goller, 20'nci ve 36'ncı dakikalarda Balotelli'den geldi.
 
Almanya'nın tek golünü ise uzatma dakikalarında penaltıdan Türk asıllı oyuncu Mesut Özil kaydetti.
 
İtalya bu skorla, dün Portekizi 4-2 mağlup ederek finale yükselen İspanya'nın rakibi oldu.

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