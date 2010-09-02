Euro 2012 elemeleri başlıyor...

T24- Türkiye, ilk maçında bugün deplasmanda Kazakistan ile karşılaşacak...



Elemelerde (A) Grubu'nda Almanya, Avusturya, Belçika, Azerbaycan ve Kazakistan ile birlikte yer alan Türkiye, ilk maçında bugün deplasmanda Kazakistan ile karşılaşacak.



2008 yılında İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri son Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Terim yönetiminde yarı final oynama başarısı gösteren Türk Milli Takımı, yeni teknik direktörü Guus Hiddink'in önderliğinde ilk önemli sınavını Euro 2012 elemelerini geçmek için verecek.

Astana Arena’da TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Istvan Vad yönetecek. Vad’ın yardımcılıklarını Zsolt Attila Szpisjak ve Istvan Albert yapacak. Dördüncü hakem ise Peter Solymosi olacak.





KAZAKİSTAN-TÜRKİYE

STAT: Astana Arena

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Istvan Vad, Zsolt Attila Szpisjak, Istvan Albert



KAZAKİSTAN: Mokin, Kirov, Abdulin, Kislitsyn, Rojkov, Karpovich, Gurman, Rodinov, Jumaskaliyev, Ostapenko, Hijnicenko

TEKNİK DİREKTÖR: Bernd Storck

TÜRKİYE: Onur, Ömer Erdoğan, Servet, Sabri, Hakan Balta, Aurelio, Emre, Hamit, Nihat, Arda, Tuncay.

Teknik Direktör: Guus Hiddink



Milli kaleci Sinan Bolat’a sürpriz doğum günü kutlaması

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu’ndaki ilk maçında bu akşam Kazakistan karşısına çıkmaya hazırlanan (A) Milli Takım’da kaleci Sinan Bolat için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.





Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşına giren Sinan’ı takım arkadaşlarının alkışlarla tebrik ettiği belirtilirken, "Genç kaleci için de bir pasta kesildi. Son derece neşeli geçen kutlamaya (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve tüm teknik heyet de katıldı" denildi.



Türkiye'nin maç programı



(A) Milli Futbol Takımı'nın Euro 2012 elemelerinde (A) Grubu'ndaki maç programı şöyle:





03.09.2010 Kazakistan-Türkiye

07.09.2010 Türkiye-Belçika

08.10.2010 Almanya-Türkiye

12.10.2010 Azerbaycan-Türkiye

29.03.2011 Türkiye-Avusturya

03.06.2011 Belçika-Türkiye

02.09.2011 Türkiye-Kazakistan

06.09.2011 Avusturya-Türkiye

07.10.2011 Türkiye-Almanya

11.10.2011 Türkiye-Azerbaycan



9 Grupta toplam 51 takım mücadele edecek



Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri öncesi grup eleme maçları toplam 51 takımın katılımıyla, 9 ayrı grupta gerçekleştirilecek.



6'sı 6 takımdan, 3'ü ise 5 takımdan oluşan gruplarda eleme maçları, 3 Eylül 2010-11 Ekim 2011 tarihleri arasında uluslararası maç takvimine denk gelen cuma ve salı günlerinde oynanacak.



Elemeler sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlarla, bütün gruplar arasındaki en iyi ikinci ekip, ev sahibi ülkeler Polonya ve Ukrayna ile birlikte finallere direkt katılmaya hak kazanacak. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım arasında 11-12 ve 15 Kasım 2011 tarihlerinde çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak play-off baraj maçları sonunda finallere yükselecek son 4 takım daha belirlenecek.



14. Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri, 8 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihleri arasında, son kez 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bundan sonraki şampiyonalar 24 takımla oynanacak



