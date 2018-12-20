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Ekonomi

Euribor'un yerine yeni bir gösterge faiz oluşturulacak

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Euro Bölgesi bankaları, manipülasyona konu olan Euribor'u yeni  bir gösterge faiz ile değiştirmek için ilk adımı attılar

20 Aralık 2018 16:58

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Euro Bölgesi bankaları, manipülasyona konu olan Euribor\'u yeni  bir gösterge faiz ile değiştirmek için ilk adımı attılar.
Avrupa Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre, Euro Bölgesi\'nden 21 bankacının oluşturduğu çalışma grubu üyeleri, Euribor\'un yerini alacak faiz göstergesinin hesaplamasında kullanılması olası yönteme ilişkin önerilerini açıkladılar.
Çalışma grubu üyelerinin çoğunluğu Overnight Index Swap (Gecelik Endeks Swap) için kota temelli yöntem taraftarı olduklarını ifade ettiler.
Sunulan yöntemlere ilişkin değerlendirmeler 1 Şubat 2019\'a kadar yapılacak.

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