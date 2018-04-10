Eurasia Group: Çin-ABD savaşlarında ikinci cephe Taiwan olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – ABD ve Çin’in ticaret savaşı atışmaları dinse de, uzmanlara göre iki süper güç arasında bir sonraki çatışma konusu Taiwan olacak. ABD’nin Taiwan’a denizaltı teknolojisi satmasının ardından Çin Savunma Bakanlığı ABD’ye Taiwan’la askeri tüm ilişkisini kesme çağrısı yaptı ve askeri müdahale yapabileceği konusunda uyardı.

Siyasi danışmanlık veren Eurasia Group, Pazartesi günü paylaştığı notunda Washignton’un Taiwan ile bağlarını güçlendirmeye devam etmesi durumunda normalde iki ayrı konu olan ticaret ve Taiwan meselelerinin birbiri içine geçebileceğini yazdı.

Eurasia Group notunda Pekin’in “Taiwan Kartı”nı kullanabileceğini vurgulayıp şu değerlendirmeyi yaptı:

“Pekin Taiwan’ı ayrı bir ülke olarak tanımayan \'tek Çin\' politikasına göre davranmak için ABD’li şirketlere Çin’deki operasyonlarının tamamen kapatılması veya ceza kesilmesi gibi yaptırımlarla ABD’li şirketin üzerindeki baskısını artıracak.

“ABD yönetiminin Taiwan’a ilişkin yaklaşımı ABD-Çin ilişkilerini ciddi anlamda karmaşıklaştıracak ve bu da ticaret konusunda bir anlaşmaya varılmasını çok daha güçleştirecek.

“Pekin’de şu anda ABD’nin Taiwan’ı ticaret konularında bir kaldıraç olarak kullanmayı isteyip istemediği ya da bu yakınlaşmanın tamamen farklı bir ABD yaklaşımı olup olmadığı tartışılıyor.

Çin Ulusal Haber Ajansı Xinhua’da yer alan bir habere göre ABD Cumartesi günü ABD’li üreticilerin Taiwan’a kendi denizaltılarını inşa edebilmeleri için gereken teknolojiyi satmasına izin verdi. Çin Savunma Bakanlığı Pazartesi günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Taiwan Çin’in bir parçasıdır ve tek-Çin prensipi Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelidir” dedi. Açıklamada ABD’ye Taiwan ile tüm askeri iletişimini – silah satışı da dahil – kesmesi çağrısı yapıldı ve şunlar söylendi:

“Çin ordusu Çin ana karasını bölmeye çalışan tüm girişimleri savabilecek kabiliyettedir ve ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır.”