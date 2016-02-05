Sigorta şirketi Euler Hermes'ten Rusya ve Türkiye'ye "Huysuz cüce" benzetmesi

Dünyanın önemli alacak sigortası şirketlerinden Euler Hermes, Türkiye’de büyümenin 2016’da yavaşlayarak yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi. "Büyüme ve 7 Cüceler" başlığıyla düzenlenen raporda, "Türkiye’nin önünde büyüme hızında yavaşlama, Rusya ile gerilen ilişkilerin ihracat üzerinde yaratacağı olumsuz etki, Türk lirasında volatilite ve enflasyon baskısı gibi kritik sorunlar bulunuyor. Özetle Türkiye, global büyümeye engel olan 7 cüceden ‘Huysuz’u temsil ediyor" denildi.

Cumhuriyet'te yer alan rapora göre: 2015’te yüzde 5 azalma kaydeden global iflaslar 2009’dan bu yana ilk kez artış kaydedecek ve yüzde 1 artış sağlanacak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımlarında artış sinyali olumlu bir gelişme. Ancak Türkiye’nin önünde büyüme hızında yavaşlama, Rusya ile gerilen ilişkilerin ihracat üzerinde yaratacağı olumsuz etki, Türk lirasında volatilite ve enflasyon baskısı gibi kritik sorunlar bulunuyor. Özetle Türkiye, global büyümeye engel olan 7 cüceden ‘Huysuz’u temsil ediyor.



İlişkiler bozuldu



Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran ve Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner imzasıyla açıklanan raporda, aşağı yönlü risklerin artmış olması nedeniyle Türkiye’de büyümenin 2016’da yavaşlayarak yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Özellikle Rusya’yla ilişkilerde meydana gelen bozulmanın Türkiye’nin ihracatı üzerinde olumsuz etkileri olacak.

Bunun sonucunda para biriminde yaşanacak yeni bir dengesizlik enflasyonel baskıların yanı sıra faiz oranlarının artmasına neden olabilir.



Sınırlı büyüme



“Büyüme ve 7 Cüceler” raporuna göre büyümeyi şekillendirecek 7 cüce şöyle:

1. ‘Uykucu' ticaret: 2000 ve 2010 arasındaki yıllık yüzde 6’lık büyümeye karşın dünya ticareti 2016’da değer olarak yüzde 0.9 ve hacim olarak da yüzde 3.7 büyüyecek. Teknoloji ve artan maaşların Asya ile Orta Avrupalı fabrika ülkelerinin rekabet avantajlarını azaltması nedeniyle tedarik zincirleri kısalıyor;

2. 'Huysuz' gelişmekte olan pazarlar: 2015, gelişmekte olan pazarlar 2016’da ekonomik şoklar ile volatiliteye karşı kırılgan olmaya devam edecek. Brezilya, Rusya, Nijerya, Türkiye ve Güney Afrika, aralarında dış finansal koşullarda kısıtlama, para biriminde değer kaybı ve politika yapımında zorlukların da bulunduğu sorunlarla karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Bunun nedenleri arasında emtia fiyatlarındaki düşüş, Çin’deki yavaşlama ve ABD’nin para politikasının daha az destekleyici olması yer alıyor. Bu ülkeler aynı zamanda enflasyon, yerel talepte azalma ve sosyo- politik baskılarla da başa çıkmaya çalışıyor.

3. ‘Utangaç' emtia fiyatları: Net petrol ihracatçıları, petrol fiyatlarının uzun süre boyunca düşük seyretmesinden olumsuz etkilenecek. Finansmanı ve mali kararları petrole bağlı olan ülkelerin iş modellerini sorgulamaları gerekecek.