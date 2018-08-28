Eugen Doga'dan Atatürk'e beste

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - DÜNYACA ünlü besteci Eugen Doga, yarın Ankara\'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri seslendireceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doga, \"Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir\" dedi.

Ünlü besteci Eugen Doga\'nın Ankara\'da düzenlenen basın toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Romanya’nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Bükreş Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu katıldı. Basın toplantısında konuşan Eugen Doga, Türkiye\'ye gelmekten gurur duyduğunu söyledi. Atatürk\'e olan hayranlığını dile getiren Doga, \"Bizi burada ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da saygılarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım\" diye konuştu.

Eugen Doga\'yı Yenimahalle\'de ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar ise \"İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı olarak 8 ay önce Romanya Türk İşadamları Konseyi davet etti ve Romanya’ya gittim. Orada belediyelerle bilgi alışverişi yaptık. O sırada Romanya’nın dünyaca ünlü sanatçısı Doga’nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Doga’yı buraya davet ettik, kendisi Anıtkabir’i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye’de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk’ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir\" dedi.

Başkan Yaşar\'a Eugen Doga\'nın albümünü hediye eden Moldova Büyükelçisi Costin Gorea da \"Diğer albümünde Atatürk bestesi de olacak. Konserle hem Türkiye- Romanya diplomatik ilişkilerinin 140\'ıncı yıl dönümünü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlayacağız\" dedi. Bükreş\'te \'Mustafa Kemal Atatürk Müzesi\' yapmayı planladıklarını kaydeden Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu ise Başkan Yaşar\'a plaket vererek, \"Bu bir başlangıç, ilişkilerimiz daha da büyüyecek\" diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri ilk kez Yenimahalle\'de seslendirecek Eugen Doga, 29 Ağustos Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi\'nde saat 20.00\'de eseri Türk halkına hediye edecek. Doga\'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da eşlik edecek.



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