Etüt merkezi kana bulandı

T24 - Öğretmenlikten emekli olan Osman Ünsal (55), geçen yıl Ankara Yenimahalle’de ilköğretim öğrencilerine yönelik bir etüt merkezi açtı. Ünsal, bir süre sonra merkezi Murat Güvenç’e (31) 35 bin liraya devretti. İddiaya göre 10 bin peşin veren Güvenç, 25 bin lirasını ödeyemedi.





Öldürdü intihar etti



Ünsal dün 09.00 sıralarında merkeze gelerek sekreteryada Güvenç’le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ünsal, belindeki tabancayı çıkarıp Güvenç’e art arda ateş açtı. Güvenç olay yerinde ölürken, Ünsal da başına tek el ateş ederek intihar etti. Etüt merkezinin Müdürü, “Öğretmenlerimiz silah sesinin duyulması üzerine ‘Balon patladı’ diyerek öğrencileri etüt merkezinden tahliye ettiler” dedi.





