"Ette KDV yüzde 1'e çekilsin, vatandaş daha ucuza yesin"

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, et ithalatında gümrük vergisini düşürmenin tüketiciye indirim olarak yansımayacağını savunarak, "İthalat yerine, ette KDV yüzde 1'e çekilsin vatandaş eti yüzde 7 daha ucuza yesin" değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesinin et fiyatlarına indirim getirmeyeceğini, aksine yerli üreticiyi küstüreceğini ifade etti. Kalıcı çözüm formülünün KDV indirimi olduğunu vurgulayan Ulu, "Et ithalatında gümrük vergisini düşürmek, tüketiciye indirim olarak yansımayacaktır. İthalat yerine, ette KDV yüzde 1’e çekilsin vatandaş eti yüzde 7 daha ucuza yesin." açıklamasında bulundu.



Ramazan Ulu, Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu, çözümün ithalatta aramak yerine, yerli kaynaklara ve cefakar üreticiye yönelinmesi gerektiğini vurguladı. Geçen yıllarda da denenen ithalat formülünün hiçbirinde beklenen sonucu vermediğini dile getiren Ulu, şunları kaydetti:

"Bize göre kalıcı çözüm için KDV oranlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Marketlerimize et yüzde 1 KDV ile giriyor. Mevzuat gereği biz vatandaşa yüzde 8 KDV ile satıyoruz. Bu uygulama hem bizim muhasebe yükümüzü artırıyor hem de vatandaşın eti daha pahalı yemesine yol açıyor. Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın gündeme getirdiği, İHKİB ile BMD gibi sektörel kuruluşların da destek verdiği reform paketiyle bu konu düzenlenebilir ve ette KDV oranı tüketiciye satışta da yüzde 1 olarak uygulanabilir. Düzenleme bugün yapılırsa tüm marketler yarın sabah eti halka yüzde 7 daha ucuza satma imkanı bulacak. Bir başka deyişle kıymanın ve kuşbaşının kilogramını en az 3 TL daha düşük fiyatla halkımıza yedirebileceğiz. Kırmızı et temel tüketim maddelerinden biridir. KDV indirimi önerimiz sadece tüketiciyi değil, yerli üreticiyi de koruyacak."