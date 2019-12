-ETTE BAKTERİ İDDİALARINA SIKI DENETİM ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Bazı firmaların ürettiği hazır et ürünlerinde salmonella ve listeria bakterilerinin tespit edilmesi üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, fast food üretim, depolama ve tüketim yerlerindeki denetimlerini artırdı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, büyük bir fast food firmasına üretim yapan bazı işlenmiş et firmalarının ürünlerinde salmonella ve listeria tespit edilmesine yönelik denetimlerin başlangıcı, bu yılın haziran ayında, donmuş et ürünü üreten bir firmanın şikayetine dayanıyor. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Metin Süerdem'in verdiği bilgiye göre, Erzurum merkezli TT Gıda Turizm İnşaat Petrol Kimya Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., ''Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. AŞ'ye 11 ton hamburger ürünü verdiğini, firmanın bu ürünlerde salmonella ve listeria bulunduğu gerekçesiyle sözleşmesini fesh ettiğini, kendilerinin yaptırdığı analizlerde ürünlerin temiz çıktığını, ancak söz konusu firmanın bu ürünleri kendilerine iade etmediğini'' bildirdi ve bu ürünlerin piyasaya sürüldüğü endişesini taşıdıkları yönünde şikayet dilekçesi verdi. Bunun üzerine haziran ayında inceleme başlatan bakanlık, Fasdat Gıda'dan bilgi istedi. Fasdat Gıda, özel bir laboratuvarda yaptırdıkları analizde, söz konusu et ürünlerinde salmonella ve listeria belirlendiğini, bunun üzerine bu ürünlerin imha edilmek üzere Balıkesir merkezli Zeybek Katı Atık Yönetimi Taah. Ltd. Şti.'ne gönderildiğini belirtiyor ve bu ürünlerin sevkiyatına ilişkin raporlar ile imha işlemi için ödenen faturayı gösteriyor. Bunun üzerine bakanlık elemanları, Zeybek Katı Atık şirketinde inceleme yapıyor ve bu şirketin etleri imha etmediği, Bursa'da bir köpek bakım çiftliğine gönderdiğini tespit ediyor. Köpek bakım çiftliğinde yapılan incelemede ise çiftlikteki mevcut 55 köpeğin bu kadar eti, incelemenin yapıldığı tarihe kadar olan 2 aylık dönemde tüketmesinin mümkün olmadığı belirleniyor. Çiftlik yetkilileri 11 ton et ürününün tamamının tüketildiğini belirtiyor ve analiz için bakanlık elemanlarına hiç bir örnek veremiyor. Teftiş Kurulu Başkanı Metin Süerdem, salmonella ve listeria bulunduğu iddia edilen söz konusu 11 ton et ürünlerinde gerçekten bu bakterilerin olup olmadığını, örnek bulunmadığı için kendilerinin de bilmediğini belirtirken, bu et ürünlerinin akıbetini de araştırdıklarını söyledi. Fasdat Gıda'nın, bakanlık elemanlarına sunduğu sevk raporu ve imha ücretine karşın, imha konusunda tesis ve yeterli belge göstermeyen imha şirketi hakkında, ''gerçek mal hareketi olmadan fatura işlemi yapıldığı'' gerekçesiyle vergi açısından inceleme yapmak üzere Maliye Bakanlığına, tesisle ilgili inceleme yapmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığına yazı yazdıklarını bildiren Süerdem, bakanlık olarak da, sağlığa aykırı ürünler konusunda bakanlığa bilgi verilmemesi nedeniyle firmalar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. -DEPODAN ALINAN ÖRNEKLERDE, 2 FİRMANIN ÜRÜNLERİNDE LİSTERİA ÇIKTI- Verilen bilgiye göre, Kocaeli İlçe Tarım Müdürlüğünün ''rutin denetimler'' kapsamında, Fasdat'ın Gebze'deki deposunda, 18-21 Haziran tarihleri arasında 3 firmanın işlenmiş et ürünlerinden numune alarak yaptığı analizlerde, 2 firmanın ürünlerinde salmonella ve listeria olduğu belirlendi. Salmonella ve listeria türü bakterilerin, uygun koşullarda üretilmeyen, taşınmayan ve korunmayan ürünlerde 72 saat içinde üreyebildiğini anlatan Metin Süerdem, ''Üretim aşamasından temiz çıkan bir üründe, soğuk zincir kırılmışsa, taşıma ve depolama aşamalarında da bu bakteriler üreyebilir. Uygun koşullarda saklanmazsa tüketime olan aşamalarda bu bakteriler oluşabiliyor. Bu nedenle bakanlık olarak fast food sektöründe üretimden depolama ve tüketime kadar her aşamada denetimlerimizi yoğunlaştırdık'' dedi. -MARET'TEN AÇIKLAMA- Bu arada, Tat Konserve Sanayii A.Ş. Maret İşletmesi'nden yapılan açıklamada, ''işletmenin üretim sürecinde ve ürünlerinde sağlığa aykırı hiçbir sorun bulunmamaktadır'' denildi. Burger King'in ürün tedarikçisi olarak birden fazla firmayı kullandığı hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi: ''Bu firmalardan bir tanesinin malında aylar öncesinde kontaminasyon tespit edilmiştir. Söz konusu bakteriler, ortamdan kolaylıkla bulaşabilmekte ve sağlam malları da kontamine edebilmektedir. Burger King için üretilen hamburger patelerinin, kendi istekleri doğrultusunda, aynı tip (her üretici için) karton kolilerde, herhangi bir koruma bariyerini haiz olmayacak şekilde paketlendiği ve tüm üreticilerin mallarının aynı ortamda Fasdat tarafından depolandığı göz önünde bulundurulur ise bu bulaşmanın daha da kolay olacağı anlaşılır. Dana dilimli jambon ürününde de yapılan analizin pozitif olduğu söylenmektedir. Bu ürün yüksek ısıda işlem görmektedir. Bahsi geçen bakterinin bu sıcaklıkta teknik ve bilimsel olarak yaşamasına imkan yoktur. Bu da kontaminasyonun daha sonra oluştuğuna dair bir gösterge olarak kabul edilebilir.''