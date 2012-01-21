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Yaşam

Etta James hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören blues efsanesi Etta James, 73 yaşında yaşama veda etti.

21 Ocak 2012 02:00

T24 - Tüm zamanların en büyük seslerinden, ABD'li blues, soul, gospel ve caz şarkıcısı Etta James, uzun zamandır mücadele ettiği kansere yenik düşerek 73 yaşında hayatını kaybetti.



Los Angeles'ta doğan ve asıl adı Jamesetta Hawkins olan James, en büyük başarılarına 1950'ler ve 1960'larda ulaştı.

Mack Gordon ile Harry Warren'in "At Last" adlı şarkısının kendisine ait versiyonuyla ve sözlerini kendi yazdığı "I'd Rather Go Blind" adlı şarkıyla popüler olan James, kariyeri boyunca 6 Grammy ve 17 Blues Music Award kazandı.



Beyonce başta olmak üzere birçok sanatçıyı etkileyen James'in şarkıları 'Rain Man', 'Hurricane', 'Plesantville' gibi sayısız filmde de kullanıldı.


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