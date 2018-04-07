ETSO seçimlerini Yücelik kazandı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerini mevcut başkan Lütfü Yücelik kazandı. Yücelik, Erzurum’u ekonomide marka haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

ETSO\'nun 35 meslek grubundan 77 meclis üyesinin belirlendiği seçimler, bugün Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Mevcut Başkan Lütfü Yücelik ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zafer Ergüney’in aday olarak liste hazırladığı seçimlerde 3 bine yakın üye oy kullandı. Yücelik’in mavi, Ergüney’in ise kırmızı liste ile girdiği seçimler saat 17.00’de sona erdi. Yapılan sayım sonucu Yücelik’in listesi 35 meslek grubundan 29’unu kazandı. Diğer aday Ergüney ise 6 meslek grubunda seçimi önde tamamladı. 77 kişilik meclis sandalyesinin 63’ünü Yücelik’in mavi listesindeki isimler oluştururken, Ergüney’in listesindeki 14 üye meclise girebildi.

5\'inci dönemde de başkanlığa seçilen Lütfü Yücelik çok duygulandığnı söyledi. Yücelik, \"Erzurum bizi bağrına basmış. Bizim işimiz söylem değil, eylem adamıyız. Erzurumluya ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah ömür verdiği, canımız sağ olduğu sürece hep beraber koşacağız. Erzurum’u ekonomik yönden markalaştıracağız. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunda ve ikinci 500 kuruluşunda Erzurum’un iki şirketi var. Bunları 4-5 yapacağız. O zaman refah huzur birlik artar. Bizden kimse sıkıntı beklemesin; biz birliğin, dirliğin adamıyız. Birlik beraberliğimizi bozmadığımız sürece yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.



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