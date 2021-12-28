'Etsiz et', web 3.0, siber saldırılar; teknoloji dünyasını 2022'de neler bekliyor?

T24 Dış Haberler

Teknolojinin faydalarından yararlanılarak evden çalışmanın hakim olduğu, “metaverse” kavramının giderek daha çok duyulduğu 2021’in ardından, gelecek yılın getireceği teknolojik gelişmeler de merak konusu oldu.

AFP, 2022’ye girmeye günler kala, 2022’nin teknoloji açısından ne yeniliklere sahne olacağına ilişkin bir haber derledi. İşte, öne çıkması beklenen teknolojik gelişmeler:

"Etsiz et"

Hayvansal gıdadan uzaklaşmanın giderek yaygınlaştığı son yıllarda ABD’de ‘etsiz et’ Beyond Meta, Impossible Food gibi markalarla daha da ünlendi. Bitki bazlı yiyecek ürünler, et dokusuna daha yakın bir hâle getirildi.

ABD’de ürünlerin gelişip fiyatların uygunlaşmasıyla, et içermeyen et benzeri ürünlere talep de arttı.

Bitki bazlı etlerin küresel piyasasının 2027 yılına gelindiğinde 35 milyar dolar değerinde olması bekleniyor.

“Web 3.0” ve kripto

İnternetin ilk aşaması, internet siteleri ve blogların oluşturulmasıyla başladı. İlk aşama, hayatımıza Yahoo, eBay, Amazon gibi sitelerin girmesini sağladı.

“Web 2.0” denilen ikinci aşama ise “sosyal medya” ile tanımlandı. Facebook, YouTube gibi platformlar para kazanmak ve parayı kontrol etmeyi sağladı.

2022 ile birlikte, internetin üçüncü aşamasına girilmesi bekleniyor. Bu aşama, Silikon Vadisi üzerinde araştırmalar yapan bağımsız analist Benedict Evans tarafından “kullanıcılar, üreticiler ve geliştiricilerin payları ve oyları olacak” şeklinde tanımlanıyor. Evans, bu aşamanın blockchain teknolojisi tarafından şekilleneceğini söylüyor.

Blockchain, bu zamana kadar kripto para birimlerinin ve NFT’lerin gelişimini sağladı.

“Fidye yazılımı”

2021 yılında meydana gelen siber saldırılar, fidye yazılımı saldırıları ve veri sızıntılarının 2022’de de sürmesi bekleniyor. Siber güvenlik şirketi SonicWall, 2021’in kendileri için “en tehlikeli” yıl olduğunu açıklamış, 495 milyon fidye yazılımı saldırısı meydana geldiğini açıklamıştı. Uzmanlar, bu saldırıların devam edeceğini söylüyor.

“Büyük teknolojiye düzenleme”

2021 yılı, büyük teknoloji şirketlerinin dünyanın dört bir yanında yasal zorluklarla karşılaştığı, genel düzenleme seçeceğinin giderek daha fazla gündeme getirildiği bir yıl oldu.

Sosyal medya devi Facebook’a ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu tarafından dava açıldı. Facebook, hakkındaki suçlamalarla 2022 yılında daha zorlu yasal süreçler yaşayabilir.

Uzmanlar, Facebook’un “metaverse” atılımının, yıllardır karşı karşıya olduğu eleştirilere karşı gündemini değiştirme adımı olabileceğini söylüyor.