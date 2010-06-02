ETS Tur'un şanslı çiftini seçin ödüller sizin olsun!

T24- Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Etstur’un “İnanılmaz İş Teklifi” projesi, binin üzerinde başvuru alarak rekor bir ilgiyle karşılandı. Birinci olacak çiftin seçilmesinde halk oylamasının da etkin olacağı projede, oy verenler arasından bir talihliye Voyage Otelleri’nden birinde çift kişilik tatil, iki kişiye de Atlasjet gidiş dönüş biletleri hediye edilecek. Halk oylaması 2 – 7 Haziran tarihleri arasında www.istebenimtatilim.com adresi üzerinden devam edecek.





“Tatil benim işim” diyen bir çifte yıl boyunca tek kuruş para harcatmadan Türkiye ve dünyayı gezdirecek, gezdirirken 5.000 TL de maaş verecek olan Etstur, bu inanılmaz iş teklifi için binin üzerinde rekor başvuru aldı. Türkiye’nin tatil yüzü olma hakkını kazanmak konusunda iddialı çiftlerin, başvuru için www.istebenimtatilim.com adresine yükledikleri videolar ise sinema filmlerini aratmadı.



www.istebenimtatilim.com sitesine girip, favori adaya oy verenler, harika bir tatil kazanıyor…



İnsan kaynakları şirketi Adecco tarafından seçilen 10 çift, ünlü basın mensupları ve Etstur İcra Kurulu’nun da yer alacağı jürinin karşısına daha güçlü çıkmak için 2-7 Haziran 2010 tarihleri arasında halktan destek istiyor. Etstur, oylamaya katılanlar arasında gerçekleştireceği çekiliş ile, bir talihliye Voyage Otelleri’nin birinde çift kişilik tatil ve iki kişiye de Atlasjet yurt içi gidiş-dönüş biletleri hediye ediyor.