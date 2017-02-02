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BBC Türkçe

Etraftakilerin yardım etmediği kaza kurbanı genç öldü

Hindistan'da bir arabanın vurup kaçtığı gencin hastaneye götürülmeyi istemesine karşın, etraftakiler yardım etmek yerine telefonlarıyla onun video ve fotoğrafını çekti. Gencin ölümü ülkede büyük tartışma yarattı.

02 Şubat 2017 19:09

Hindistan'da bir arabanın vurup kaçtığı gencin hastaneye götürülmeyi istemesine karşın, etraftakilerin yardım etmek yerine telefonlarıyla görüntü almaya çalışması ve gencin daha sonra yaşamını yitirmesi, ülkede büyük tartışma yarattı.

Karnakata eyaletinde bisikletiyle yol alırken bir otobüsün çarptığı 17 yaşındaki Anwar Ali adlı genç, olaydan yarım saat sonra götürüldüğü hastanede kan kaybından öldü.

Hint medyasındaki haberlere göre, olayın ardından çevredekiler yaralı gencin videolarını ve fotoğraflarını çekti, ancak uzun süre yardım çağıran olmadı.

Olay, Hindistan'da insanların trafik kazası kurbanlarına yardım etmekteki isteksizliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Bazıları, insanların merhamet duygusunun azaldığını söylerken, bazıları da polisi suçluyor.

Geçen yıl BBC'ye açıklama yapan yol güvenliği hakları savunucusu Piyush Tewari, "En büyük neden polisin tehditleri. Birine yardımcı olursanız, polis bunu vicdan azabı nedeniyle yaptığını düşünüyor" demişti.

Yanlış bir şekilde suçlanma ihtimalinin yanı sıra, insanların davaların çok uzun sürebildiği ülkede mahkemede tanık olmak istemedikleri ve kaza kurbanını hastaneye götürmeleri durumunda masrafları ödemeye zorlanabileceklerinden korktukları kaydediliyor.

Geçen yıl Yüksek Mahkeme'de alınan bir kararda yardım edenlerin polis tacizinden korunması gerektiği belirtilmişti. Eyalet meclisinden de benzer bir yasa geçirilmişti.

Ancak, insanların bu kararlardan habersiz oldukları ve haberleri olsa bile polisin kuralları uygulayacağına güvenmedikleri söyleniyor.

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