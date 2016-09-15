Etrafa rastgele ateş açıp 7 yaşındaki çocuğu öldürdüler!

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobilden rastgele açılan ateş nedeniyle bir çocuk öldü, bir kadın yaralandı.

Saraykent mahallesinde biri kadın iki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan kavganın ardından ayrılan gençler, bir süre sonra tekrar otomobil ile olay yerine dönerek silahla etrafa rastgele ateş açtı. Şahıslar daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. Ateş açılması sonucu Muhammet Gezer (7) ve Ebru Altuntaş yaralandı. Ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Gezer, hayatını kaybetti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Muhammet Gezer’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.