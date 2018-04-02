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Spor

Eto'o'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı haberi 1 Nisan şakası çıktı

Önce Eto'o iddiayı yalanladı

02 Nisan 2018 16:03

Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun ülkesinde 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediği yönünde Fransız 'Jeune Afrique' dergisinde çıkan haberin 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eto'o da iddiayı yalanladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Eto'o'nun ülkesi Kamerun'da Ekim 2018'de yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde Fransız 'Jeune Afrique' (Genç Afrika) dergisinde çıkan haberin gerçek olmadığı, 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

Haberin gerçek olmadığını France 24 adlı haber kuruluşu duyurdu.

'Jeune Afrique' dergisi Eto'o ile yaptığı hayali röportajda Eto'o'nun eskiden beri ülkesini yönetme hayali olduğunu ve bunu gelecek yıl yapılacak seçimlerde gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze çıkarmak için etkili bir adım atmak istediğini yazmıştı. Dergi Eto'o'nun "Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur" ifadelerini kullandığını öne sürmüştü.

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