Eto'o'dan heyecanlandıran fotoğraflı paylaşım

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'dan ayrılma isteğini açıklayan yıldız futbolcusu Samuel Eto\'o, sosyal medya hesabından önceki takımında giydiği 5 numaralı siyah formalı fotoğrafını paylaşınca çok sayıda Beşiktaş taraftarı, \'Come to Beşiktaş\' yorumu yazdı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk\'ün disiplinsiz hareketlerinin devam etmesi halinde en ağır cezayı vermeyi düşündüklerini belirttiği Eto\'o, son 2 antrenmandaki hırsıyla dikkati çekti. Antrenmanlarda teknik direktör Rıza Çalımbay\'la da görüşen Eto\'o, istekli futboluyla beğeni topladı. Transfer döneminin son gününde Eto\'o\'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise yoğun ilgi gördü.

Yıldız futbolcu önceki dönemlerde giydiği 5 numaralı siyah formasıyla fotoğraf paylaştı. Fransa\'nın Eyfel Kulesi tablosu önünde otururken sırtı dönük çekilmiş fotoğrafın altına Eto\'o, kahkaha atan yüz ifadesi yazdı. Eto\'o\'nun bu paylaşımı taraftarın dikkatini çekti. Kısa sürede yoğun beğeni toplayan paylaşımın altına çok sayıda taraftar yorum yazdı. Yorumların arasında en fazla Beşiktaş taraftarının \'Come to Beşiktaş\' paylaşımları dikkati çekti.

Eto\'o, bu paylaşımının ardından mavi takım elbiseyle ikinci bir fotoğrafı İngilizce, \'Mutlu, adrenalin\' notuyla paylaştı.

FOTOĞRAFLI