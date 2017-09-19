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Spor

Eto'o'dan Çalımbay'a veda mesajı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYASPOR'un kaptanı Samuel Eto'o, sosyal medya hesabında 'Merhaba baba' başlığıyla teknik direktör Rıza Çalımbay için veda mesajı yayımlayarak, "Senin önderliğinde takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına im

19 Eylül 2017 17:59

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

ANTALYASPOR\'un kaptanı Samuel Eto\'o, sosyal medya hesabında \'Merhaba baba\' başlığıyla teknik direktör Rıza Çalımbay için veda mesajı yayımlayarak, \"Senin önderliğinde takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana, takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyorum\" ifadlerini kullandı.

Antalyaspor\'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto\'o sosyal medya hesabındaki paylaşımla, teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın görevinden ayrılmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Çalımbay ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Eto\'o\'nun, fotoğrafın altına yaptığı yorum kısa sürede taraftardan yoğun ilgi gördü. Eto\'o, \'Merhaba Baba\' sözleriyle yaptığı paylaşımda, Çalımbay\'ın ayrılışını basında yer alan haberlerde üzülerek öğrendiğini belirtti.

Eto\'o, paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

\"Merhaba baba, dün basında gördüğüm haberlerde üzülerek takımdan ayrıldığını öğrendim. Birlikte çalıştığımız tüm bu zaman zarfında seninle çalışmak benim için bir zevkti. Gerçekten de takımımızın çok zor bir döneminde geldin ve hak ettiğimiz seviyeye gelmemizi sağladın. Senin önderliğinde takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana, takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyor, devam edecek olan profesyonel hayatında tüm kalbimle başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.\"

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