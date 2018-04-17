T24 LogoT24 Logo
Spor

Eto'o'dan, Antalyasporluları kızdıran hareket

Kamerunlu futbolcu, cinsel organını gösterdi

17 Nisan 2018 17:10

Konyasporlu Samuel Eto'o'nun, Antalyasporlu eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiği iddiasıyla gerilen ortam, bu kez Kamerunlu yıldızın ortaya çıkan görüntüsüyle zirve yaptı. Devre arasında Antalyaspor'dan ayrılarak düşme hattında yer alan Konyaspor'un yolunu tutması sebebiyle kırmızı-beyazlı taraftarın büyük tepkisini alan ve sahte dolar fırlatılan Samuel Eto'o'nun devre arasında soyunma odasına giderken taraftara yaptığı hareket bir anda gündemi başka noktaya taşıdı.

Koza TV'de ekranlara gelen 'Kale Çizgisi' programında, Samuel Eto'o'nun devre arasında kırmızı-beyazlı taraftara karşı cinsel organını gösterdiği videonun paylaşılması kırmızı-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı.

Konuyla ilgili olarak Kale Çizgisi programında Koray Geçgel'e açıklamada bulunan Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, ortaya koyulan hareketi sert sözlerle eleştirdi. Arıcı, Samuel Eto'o'nun hareketinin oldukça çirkin olduğunu ve kendisine yakışmadığını ifade etti.

Samuel Eto'o'nun kendisini savunacağını ifade eden Arıcı, “Şortumu düzeltiyordum gibi sözler söylenebilir, ancak böyle bir durum olsa bile orada yapılacak bir davranış değil. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir davranış kabul edilemez” dedi.

İşte o hareket;

ETİKETLER

Samuel EtooKonyasporAntalyasporSpor Toto Süper Ligtepkidolarcinsel organını gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24