T24 LogoT24 Logo
Spor

Eto'o da gelse gol atamaz

Daniel Güiza "Tek forvetli sistemde hiçbir santrfor başarılı olamaz." dedi.

13 Şubat 2009 02:00



Milli maç için gittiği ülkesinde İspanyol gazetecilere içini döken Daniel Güiza "Tek forvetli sistemde hiçbir santrfor başarılı olamaz. Sahada gerçek futbolu bırakın, usta bir playstation oyuncusu bile bu sistemle gol atamaz" dedi.

Fotomaç gazetesinin haberine; İspanya Gol Kralı olarak geldiği F.Bahçe'de, 19 lig maçında sadece 4 gol atan Daniel Güiza çarpıcı açıklamalar yaptı. Önceki gün oynanan İspanya-İngiltere milli maçı için gittiği ülkesinde, Marca gazetesinden Jose Fandango'ya içini döken Güiza "Türkiye'de benden bekleneni veremediğimin farkındayım. Ama bunun sorumlusu sadece ben değilim. Fenerbahçe tek forvetle oynuyor. Rakiplerimiz ise bize karşı katı savunma yapıyor. Yani hep kalabalık savunma arasında tek başıma kalıyorum" dedi.

Bu anlayışla hiçbir santrforun başarılı olamayacağını iddia eden Güiza şunları söyledi: "Şu bir gerçek ki ben kulübede otursam, Semih ilk 11'de oynasa o da büyük sıkıntı yaşar. Hatta Eto'o da gelse beklenen golleri atamaz. Diyebilirim ki sahadaki gerçek futbolu bırakın, usta bir playstation oyuncusu dahi bu şekilde gol atamaz. Yine de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çok iyi niyetli, büyük bir başkanımız var. Ona karşı mahcubum. Hem onu hem taraftarımızı sevindirmek artık tek amacım oldu."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24