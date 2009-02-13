Eto'o da gelse gol atamaz





Milli maç için gittiği ülkesinde İspanyol gazetecilere içini döken Daniel Güiza "Tek forvetli sistemde hiçbir santrfor başarılı olamaz. Sahada gerçek futbolu bırakın, usta bir playstation oyuncusu bile bu sistemle gol atamaz" dedi.



Fotomaç gazetesinin haberine; İspanya Gol Kralı olarak geldiği F.Bahçe'de, 19 lig maçında sadece 4 gol atan Daniel Güiza çarpıcı açıklamalar yaptı. Önceki gün oynanan İspanya-İngiltere milli maçı için gittiği ülkesinde, Marca gazetesinden Jose Fandango'ya içini döken Güiza "Türkiye'de benden bekleneni veremediğimin farkındayım. Ama bunun sorumlusu sadece ben değilim. Fenerbahçe tek forvetle oynuyor. Rakiplerimiz ise bize karşı katı savunma yapıyor. Yani hep kalabalık savunma arasında tek başıma kalıyorum" dedi.



Bu anlayışla hiçbir santrforun başarılı olamayacağını iddia eden Güiza şunları söyledi: "Şu bir gerçek ki ben kulübede otursam, Semih ilk 11'de oynasa o da büyük sıkıntı yaşar. Hatta Eto'o da gelse beklenen golleri atamaz. Diyebilirim ki sahadaki gerçek futbolu bırakın, usta bir playstation oyuncusu dahi bu şekilde gol atamaz. Yine de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çok iyi niyetli, büyük bir başkanımız var. Ona karşı mahcubum. Hem onu hem taraftarımızı sevindirmek artık tek amacım oldu."



