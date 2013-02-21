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Çevre

Etna Yanardağı yeniden aktif

Videografi uzmanı Klaus Dorschfeldt: Etna bir süredir patlayacağına dair sinyaller veriyordu

21 Şubat 2013 11:20

İtalya’nın Sicilya Adası’nda buluan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, 19 Şubat'ın ilk saatlerinde yeniden aktif hale geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsü’nde videografi uzmanı olan Klaus Dorschfeldt lavların görüntüsünü yakalarken, LiveScience’a yaptığı açıklamada, ‘Etna’nın bir süredir patlayacağına dair sinyaller verdiğini’ belirtti.

22 Ocak tarihinde, yanardağın Yeni Güneydoğu Krateri’ndeki lav ve güçlü parlamaların dağların eteklerindeki tepelerden belli olduğu ifade edildi.

Etna, neredeyse her gün lav ve gaz püskürüyor. Yanardağın Bocca Nuova krateri, 10-20 Ocak tarihleri arasında faaliyete geçti. Etna, 2011’de birçok kez faaliyete geçmiş ve patlamaları Uzay’dan da gözlemlenmişti.

 

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