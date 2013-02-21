Etna Yanardağı yeniden aktif

İtalya’nın Sicilya Adası’nda buluan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, 19 Şubat'ın ilk saatlerinde yeniden aktif hale geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsü’nde videografi uzmanı olan Klaus Dorschfeldt lavların görüntüsünü yakalarken, LiveScience’a yaptığı açıklamada, ‘Etna’nın bir süredir patlayacağına dair sinyaller verdiğini’ belirtti.

22 Ocak tarihinde, yanardağın Yeni Güneydoğu Krateri’ndeki lav ve güçlü parlamaların dağların eteklerindeki tepelerden belli olduğu ifade edildi.

<br /> <br /> ntvmsnbc.com'da yer alan habere göere, Dorschfeldt, “Etna’daki faalyietleri uzun yıllardır takip ediyorum. Zamanla bir arkadaşınızı nasıl öğreniyorsanız Etna’yı da o şekilde anlamaya başladım... Sürekli gözlem yaparsanız, küçük değişkiliklerin bile büyük bir olaya işaret olduğunu anlayabilirsiniz” şeklinde konuuştu.

Etna, neredeyse her gün lav ve gaz püskürüyor. Yanardağın Bocca Nuova krateri, 10-20 Ocak tarihleri arasında faaliyete geçti. Etna, 2011’de birçok kez faaliyete geçmiş ve patlamaları Uzay’dan da gözlemlenmişti.