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Dünya
Deutsche Welle

Etna Yanardağı kül bulutları püskürtmeye başladı

07 Temmuz 2021 15:46

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nın yeniden lav ve kül bulutları püskürtmeye başlaması nedeniyle dağın güneyinde yer alan Catania kenti havaalanında uçuşlar durduruldu.

Catania Havaalanı işletmesinden Çarşamba sabahı yapılan açıklamada, uçuş pistinin volkanik küllerle kaplanması nedeniyle uçakların iniş veya kalkışının mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, bugün öğlene kadar havaalanından uçuş veya inişin gerçekleştirilmediği bilgisine yer verildi. Yanardağdaki volkanik faaliyetler nedeniyle Catania Havaalanı'yla bağlantılı bazı uçak seferlerinde gecikmeler oldu.

Etna Yanardağı'ndaki volkanik faaliyetler son haftalarda yeniden başlamıştı. Ancak şu ana kadar insanlara doğrudan zarar vermedi, büyük çaplı maddi hasarlara da yol açmadı. Ada halkı zaman zaman oluşan kül yağmurlarından şikayetçi oluyor. Patlamalar sırasında oluşan ses dalgaları nedeniyle bina pencerelerinde ufak çaplı sarsıntıların meydana geldiği belirtiliyor.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, Etna Dağı'nın ağırlıklı olarak güneydoğu tarafındaki kraterden son birkaç gün içinde lav ve kül püskürttüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle
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