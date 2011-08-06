T24 - Şarkıcı Hadise ile prodüktör Erol Köse arasındaki polemik gittikçe büyüyor. Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’ün “Kendisiyle hiçbir tanışıklığımız yoktur. Albüm yapması için kendisine gittiğimiz yalan. Ne bir iş görüşmesi yaptık ne de albüm konuştuk. twitter’da söylediklerine gülüyoruz, ona Recep İvedik kadar gülüyoruz” sözlerine Köse’den yanıt gecikmedi. İşte Erol Köse’nin yanıtları.



- Hadise’nin daha da obez ayrıca godzilla tipli ve hayatını Hadise’nin sırtından geçiren ablası ‘biz Erol’u tanımayız bıdıbıdı’ demiş.. Bana sallamalarının hepsi Hadise’nin obez olduğunu açıklamam ve lahmacun güzeli Mahsun’la olan gizli ilişkisini açıklamam nedeniyledir.



-Hadise’nin Beyonce olabilmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazımdı. 40 fırın ekmeği yedi, obez oldu. Şimdi ‘etliyim butluyum, böyle mutluyum’ diyor.



- Kendisine albüm yapmadım. “Acilen ivlinmeliyiz em de bu sine” diye şarkı mı okunur! O yüzden önce ailece diyet, sonra kuşdili diksiyon kursu, öptüm sizi.



- “Acilen ivlinmeliyiz em de bu sine’ diyen tombula mecbur muyum albüm yapmaya.. Selülit kremi de kar etmez!



- ‘Aşk kaç beden giyer’ diyeceğine ‘ben xxl olmuşum 2 kardiyo yapsam’ dese.. Acılı adanaya yumulmasa daha fit olacak.



- İstiklal Marşını nasıl okuduğunu gördünüz. Şimdi söyleyin ben bu kıza albüm yapmamakta haksız mıyım!



- Hadise bana ‘Ablam menajerliğimi taşıyamıyor ve beni kıskanıyor. Lütfen menajerim olun’ dedi. Daha neler neler.. Kızın üstüne bıçakla da yürüdüğünü sektörde bilmeyen yok..



- Ey sayın sırtlan! (Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’e diyor..) Açıkgöz soyadın gibisin ama bilmediğin bir şey var ki benle toplantıya Hadise’nin ve benim isteğimle sen alınmadın! (Özlem ÜLKÜ)

‘Herkes bırakıyor Hadise de bıraksın’



Erol Köse’nin, Hadise’yle ilgili esprili mesajları okuyanları güldürüyor.



- Sinem Kobal oyunculuğu, Teoman müziği, paşalar karargahı bıraktı. Hadise’nin de obezite nedeniyle şarkıcılığı bırakması gerekiyor!



- Biz de her şey tanıklı belgeli. Lafla peynir gemisi yürümez, zeytin gemisi de yürümez aslında gemiler yürümez, yüzer ki bunun da Hadise’yle alakası yok!

Erol Köse ünlülere lafını esirgemiyor!



- Ajdacım sen bu yaşta aşkı çiçek böcek güneş bulut sanmışsın, rivayete göre sen o adamla uyuyup uyanmışın.



- Ayşe Arman Aşk-ı Memnu (Ajda yasak aşkı) doğrulamış. Ey hipopotama can veren Allahım, sen islah et. Firavun Hüsnü Mübarak kafeste, ya bizim firavunlar?



- 2900 yılında Yılmaz Morgül’ün durumu nasıl ele alınacak acaba.. Gerçekten o yıllarda bilim adamlarının işi zor. Hadiseyi hemen anlarlar ama!



- Bugünün yumuşatıcı kullanmış olan tiyatrocusu Ali Poyrazoğlu zamanında Aydemir Akbaşla ne pornolar çevirdi, entel durduğuna bakmayın..



- Aziz Metris’te ütü yaparken ‘Her şey boşmuş’ demiş. Son pişmanlık fayda eder mi? Daha duur, asıl FB küme düşerse o taraftar basacak kalayı sana!