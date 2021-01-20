Etlik Şehir Hastanesi'nin 883 milyon Euro'luk kredisi yapılandırıldı; inşaat yeniden başladı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi projesini gerçekleştiren Türkerler ve Astaldi ortaklığı, 883 milyon Euro tutarındaki proje finansmanı kredilerini yeniden yapılandırdı. Yeniden yapılandırma sürecinin tamamlandığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi projesinde inşaat çalışmaları yeniden başladı.

Dünya'nın haberine göre kredinin yeniden yapılandırılması, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) danışmanlığında gerçekleşti. Yeniden yapılandırmaya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Credit Agricole, Deutsche Bank, UniCredit gibi uluslararası finans kuruluşları ile İş Bankası, Akbank ve TSKB gibi Türk bankalarından oluşan toplamda 15’ten fazla yerel ve yabancı banka katıldı.