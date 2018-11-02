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Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Gri Kategoride' olduğu tespit edildi

ANKARA (DHA) Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında  01 Ekim 2018'de etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu açıklandı

02 Kasım 2018 03:00

ANKARA (DHA) Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında  01 Ekim 2018\'de etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle \"Gri Kategoride\" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan bigilendirmede, \"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında  Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü  kırsalında  01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle \"Gri Kategoride\" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir\" denildi.

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