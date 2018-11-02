ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN "GRİ KATEGORİDE" OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

ANKARA (DHA) Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018\'de etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle \"Gri Kategoride\" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan bigilendirmede, \"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında

Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle \"Gri Kategoride\" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiștir\" denildi.