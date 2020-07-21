Etkinlik için gelen kameramanın Covid-19 testi pozitif çıktı; belediye başkanı ve ekibi karantinaya alındı

Mersin'in Anamur Belediye Başkanı MHP'li Hidayet Kılınç, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü anısına düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen bir kameramanın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, kendisini ve özel kalem müdürlüğü çalışanlarını karantinaya aldıklarını açıkladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü anısına İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile Anamur Belediyesi, Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in de yüzücü olarak katıldığı, "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a" etkinliği düzenledi.

18 Temmuz günü ilçeye gelen çekim ekibinde yer alan, ismi açıklanmayan görevli kameramana yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. KKTC'de düzenlenen törene katılan ekip, 20 Temmuz akşam saatlerinde deniz yoluyla Anamur'a geldi.

Testi pozitif çıktığı belirlenen kameraman, sağlık ekiplerince yapılan kontrolden sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kameramanla fiziki temas kurmadık"

Kılınç, aynı ekipte bulunan Kürşat Tüzmen ve sporcuların, testi pozitif çıkan kameramanla aynı araçta seyahat eden ekip arkadaşlarında da olumsuz herhangi bir durum olmadığını ve yapılan Covid-19 testlerinin de negatif çıktığını ifade etti.

Söz konusu görevlinin, yapılan organizasyon ve röportajlarda kendisiyle ve özel kalem müdürlüğü ekibi ile fiziki temas kurmadığını belirten Hidayet Kılınç, "Sosyal mesafe açısından riskli sayılabilecek herhangi bir durum oluşmamıştır. Ancak hem ekibimiz hem de virüs taşıdığı tespit edilen kameraman hassasiyetleri nedeni ile koruyucu maske kullanmışlardır" dedi.

Sağlık kuruluşları ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, kendisinin ve ekip arkadaşlarının herhangi bir risk taşımadığını vurgulayan Kılınç, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: