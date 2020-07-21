Etkinlik için gelen kameramanın Covid-19 testi pozitif çıktı; belediye başkanı ve ekibi karantinaya alındı

"Her ne kadar sağlık kuruluşlarımız şu an için herhangi bir risk taşımadığımızı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek kaydı ile normal yaşantımıza devam edebileceğimizi kesin ifadelerle belirtse de, gün içerisinde belediye başkanlığımızı ziyaret eden yüzlerce vatandaşımız, daire içerisinde çalışan personelimiz ve ekip arkadaşlarımızı risk altında bırakmamak adına şahsım ve özel kalem müdürlüğü personelimiz, virüsün yumurtlama ve vücuda yayılma süresi olan 5 günlük süreci, çalışmalarımızı da aksatmadan 82 Sosyal Tesislerimizde geçirme kararı aldım.
"Şu an için şahsımda ve mesai arkadaşlarımda hiçbir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Sağlık görevlilerimiz tarafından düzenli olarak kontrollerimiz yapılmakta, ekibimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kurallar harfiyen yerine getirilmektedir."