Etkin pişmanlık yasasından yararlanan iş adamına 'FETÖ'den tahliye

Kayseri'de 'FETÖ' ilişkin davada, örgüt üyeliğinden tutuklu yargılanan ve duruşmada etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen iş adamı Ahmet Mercan tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kayseri'de iş adamlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan iş adamı Ahmet Mercan, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Mercan'ın oğlu H.M, “2011 yılı Şubat ayında ben Ankara’da üniversite öğrencisi olduğum yıllarda babam Amerika’da bir gezi programı olduğunu benim de bu geziye katılmamı istedi. Daha sonra 8 kişi Amerika’ya gittik. Memduh Boydak, Mehmet Kıranatlıoğlu, Akif isimli oturma hocası, Mahmut Nursaçan, Cihat Kitir, Halit Gazezoğlu, babam ve ben bu gezideydik. Bir otelde kaldık. Ardından Pensilvanya’ya gittik. Geziyi yapan Halit Gazezoğlu ve Memduh Boydak’tı. Pensilvanya’da Cuma namazını kıldık” dedi.

"Memduh Boydak, Fetullah Gülen'in kaşığını alarak yemeğin kalanını yedi"

Yemek için bir salona gittiklerini ifade eden H.M. konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yemek yemeye gittiğimiz salonda bizden başka kimse yoktu. Tabldot tabaklarda yemek aldık. Ardından bir tepsinin içinde yemek artığı geldi. Halit Gazezoğlu tepsiyi göstererek, ‘Görüyormusunuz hasta olduğu için bu kadar yemek yedi’ dedi. Ben orada şaşkınlık içerisinde kaldım ve Fetullah Gülen’i kastteğini anladım. Daha sonra Memduh Boydak, Fetullah Gülen'in kaşığını alarak yemeğin kalanını yedi. Akif hoca ve Halit Gazezoğlu da yedi. Sonra bana da yemem için ısrar ettiler ve babam devreye girdi ve ısrar etmeyin dedi. Ben tiksindim ve yemedim benden sonra da kimseye teklif etmediler ve ortam bir anda soğudu. Babam da yemedi.”

"Boydak, örgütü etkin kullandı"

Mahkeme heyetinin söz verdiği tutuklu süpheli ve Ahmet Mercan ise, Memduh Boydak’ın örgütü en etkin şekilde kullandığını iddia etti. Mercan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Memduh Boydak Kayseri’de, bu örgütle hem şahsını hem de ticari pozisyonu en etkin şekilde kullanarak örgüte eleman kazanımında çok etkili olmuştur. Beni de kandırmıştır. Halit Gazezoğlu bu toplanan paraların Vietnam, Pakistan, Endonezya gibi ülkelere yardım amaçlı gönderildiğini söyledi. Bilgim ve gördüğüm kadarıyla her şeyi anlattım. Melikşah Üniversitesi bu yapıya kamufle aracı oldu. Üniversitenin heybeti ve duruşu da bu yapı tarafından kullanıldı.”

"Etkin pişmanlığım kabul edilsin"

Melikşah Üniversitesi’nde bir süre mütevelli heyetinde yer aldığını da dile getiren Mercan, “Genel Sekreter Veli Demirci, üniversitede çok etkindi. Rektörden daha yetkiliydi. Ama üstteki diğer şahıslar da Kayseri’nin bir numaralarıydı. Bu şahıslar Sıtkı Baş ve Memduh Boydak’tı. İzninizle bu yapının şemasını mahkemenize sunmak istiyorum. Ben bu yapının terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Göstermiş olduğum etkin pişmanlığın kabul edilmesini istiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Ahmet Mercan’ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 8 Mart’a erteledi. (DHA)