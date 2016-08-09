Etiyopya'daki protestolarda '100 kişi öldürüldü'



Etiyopya'da hükümet güçlerinin son dönemde artan gösterileri kanlı bir biçimde bastırma eğilimi sürüyor. Uluslararası Af Örgütü'nün verileirne göre son birkaç gün içinde düzenlenen protestolarda, eylemcilerin üzerine ateş açılması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. Af Örgütü, güvenlik güçlerinin başkent Addis Abeba yakınlarındaki Omoria ve kuzeydeki Amhara bölgelerinde düzenlenen gösterilerde göstericilerin üzerine ateş açıldığını, çok sayıda kişinin öldüğünü sadece hafta sonundaki gösterilerde bile yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde siyasi reform ve yargı bağımsızlığı çağrıları yapılıyor. Af Örgütü yalnızca ülkenin kuzeyindeki Bahir Dar kentinde bir gün içinde en az 30 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Uluslararası Af Örgütünün bir çalışanı, “Etiyopyalı güvenlik güçlerinin sistematik bir biçimde aşırı şiddet ve orantısız güç kullandığını” belirterek, “bu suçun sorumlularının cezalandırılmasını ve siyasi tutukluların da salıverilmesini” istedi. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenen protestolar nedeniyle hükümet, cuma gününden itibaren, ülkedeki sosyal paylaşım sitelerine erişimi engelliyor.

Protestolar 2015'ten beri sürüyor

Oromia halkı 2015 yılının son aylarından bu yana başkent Addis Abeba'nın genişletilmesi planlarına karşı çıkarken, bunun kırsal alanda yaşayan insanların hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor. Hükümet geçen yıl sonunda başlayan ve dalga dalga yayılan protestoları şimdiye kadar şiddetle bastırmaya çalışıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) verilerine göre, haziran ayına kadar protesto eylemlerinin bastırılması sırasında öldürülen eylemcilerin sayısı 400'ü aştı.

Başkent Addis Abeba'daki ABD Büyükelçiliği, “gösterilerin çoğunun izinsiz yapıldığını ancak insanların da toplanma ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri gerektiği” açıklamasında bulundu.

Afrika boynuzunda yer alan ve büyük bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya, 100 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fakir ülkeleri arasında sayılıyor.