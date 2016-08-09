T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Etiyopya'daki protestolarda '100 kişi öldürüldü'

Etiyopya’da halkın hükümet karşıtı protestoları kanlı bir şekilde bastırılıyor. Uluslararası Af Örgütü, son birkaç gün içinde yaklaşık 100 muhalifin gösteriler sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

09 Ağustos 2016 12:17


Etiyopya'da hükümet güçlerinin son dönemde artan gösterileri kanlı bir biçimde bastırma eğilimi sürüyor. Uluslararası Af Örgütü'nün verileirne göre son birkaç gün içinde düzenlenen protestolarda, eylemcilerin üzerine ateş açılması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. Af Örgütü, güvenlik güçlerinin başkent Addis Abeba yakınlarındaki Omoria ve kuzeydeki Amhara bölgelerinde düzenlenen gösterilerde göstericilerin üzerine ateş açıldığını, çok sayıda kişinin öldüğünü sadece hafta sonundaki gösterilerde bile yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde siyasi reform ve yargı bağımsızlığı çağrıları yapılıyor. Af Örgütü yalnızca ülkenin kuzeyindeki Bahir Dar kentinde bir gün içinde en az 30 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Uluslararası Af Örgütünün bir çalışanı, “Etiyopyalı güvenlik güçlerinin sistematik bir biçimde aşırı şiddet ve orantısız güç kullandığını” belirterek, “bu suçun sorumlularının cezalandırılmasını ve siyasi tutukluların da salıverilmesini” istedi. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenen protestolar nedeniyle hükümet, cuma gününden itibaren, ülkedeki sosyal paylaşım sitelerine erişimi engelliyor.

Protestolar 2015'ten beri sürüyor

Oromia halkı 2015 yılının son aylarından bu yana başkent Addis Abeba'nın genişletilmesi planlarına karşı çıkarken, bunun kırsal alanda yaşayan insanların hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor. Hükümet geçen yıl sonunda başlayan ve dalga dalga yayılan protestoları şimdiye kadar şiddetle bastırmaya çalışıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) verilerine göre, haziran ayına kadar protesto eylemlerinin bastırılması sırasında öldürülen eylemcilerin sayısı 400'ü aştı.

Başkent Addis Abeba'daki ABD Büyükelçiliği, “gösterilerin çoğunun izinsiz yapıldığını ancak insanların da toplanma ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri gerektiği” açıklamasında bulundu.

Afrika boynuzunda yer alan ve büyük bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya, 100 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fakir ülkeleri arasında sayılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EtiyopyaAddis AbebaOmoriaAmharaBahir DarSosyalOromiaHaklarıRights Watch)Addis Abeba ABD BüyükelçiliğiDoğu AfrikaDeutsche Welle TürkçeMK/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24