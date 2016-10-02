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BBC Türkçe

Etiyopya'da göstericilere ateş açıldı; çok sayıda ölü var!

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere ateş açması sonucu birçok kişi öldü ve yaralandı. Bir aktiviste göre en az 300 ölü var

02 Ekim 2016 19:43

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde güenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu birçok kişi öldü ve yaralandı.

Bazı göstericilerin polisin biber gazı kullanıp ardından ateş açması sonucu başlayan izdihamda ezilerek can verdiği belirtiliyor.

Başkent Addis Ababa'ya 40 km mesafedeki Bishoftu bölgesinde dini bir tören için bir araya gelen kalabalıktan bazı kişilerin hükümet karşıtı sloganlar attığı belirtiliyor.

Bazı haberlerde, göstericilerin güvenlik güçlerine taş ve şişe fırlattığı kaydedildi. Ancak bazı kaynaklar, gösterinin barışçıl olduğunu aktardı.

Etiyopya hükümetinin açıklamasında olaylarda ölenler olduğu belirtilerek, "sorumluların hesap vereceği" belirtildi.

Cafer Muhammed adlı bir aktivist en az 300 kişinin öldüğünü, çok daha fazla sayıda insanın da yaralandığını söyledi.

Muhammed, askerlerin ve askeri helikopterlerin halkın üzerine ateş açtığını, ölenlerin çoğunun kaçmak için uçurumdan atlayan ve göle girmek zorunda kalan kişiler olduğunu belirtti.

Bağımsız kaynaklar henüz bu iddiayı doğrulamadı.

Etiyopya'da son bir kaç aydır çatışmalar yaşanıyor.

Oromia ve Amhara bölgeleri, siyasi ve ekonomik açıdan dışlandıklarından yakınıyor.

Etkinlikte kalabalığın "Özgürlük İstiyoruz", "Adalet İstiyoruz" diye bağırdıkları belirtiliyor.

Bölgedeki gerilim Kasım'da hükümetin başkentin sınırlarını Oromia'ya kadar genişletme planını açıklamasından sonra başladı.

Oromo etnik grubuna mensup çiftçiler, topraklarını kaybetmek zorunda kalacaklarından endişe ediyor. Oromo, ülkedeki en büyük etnik grup.

Hükümet tepkiler üzerine planı rafa kaldırdı. Fakat insan haklarının ihlal edildiğini ve dışlandıklarını söyleyen bölge halkı protestolarını sürdürdü.

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