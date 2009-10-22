Etiyopya uçağında domuz gribi paniği

Türk Hava Yolları'nın (THY) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan dün İstanbul'a gelen TK 1147 sefer sayılı uçağında domuz gribi paniği yaşandı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan dün gece saat 01.10'da İstanbul'a hareket eden uçakta, saat 05.30 sıralarında bir yolcunun, ''doktor istiyorum'' diyerek bağırması üzerine, uçakta doktor olup olmadığı anons edildi.

Uçakta bulunan Dr. Hayri Gözlükgiller, hasta olduğunu belirten yolcuyu muayene ettiğinde domuz gribi şüphesiyle kabin yetkililerini uyardı. Kabin yetkilileri, yolculara hemen maske ve eldiven dağıtarak, yolcunun bulunduğu koltuktan uzaklaşmalarını istedi. Yolcular, ön koltuklara geçirildi ve uçağın içi ilaçlandı.

Atatürk Havalimanına 06.40'da inen uçakta, yolcular, hastanın uçaktan çıkarılmasını beklemeleri konusunda uyarıldı.

Uçağa Sağlık Bakanlığı'nın doktorunun gelmesi ve domuz gribi şüphesi bulunan yolcunun uçaktan indirilmesinden sonra, yolcuların uçaktan inişine izin verildi.

Görevlilerin domuz gribi şüphesi dolayısıyla bagajlara dokunmak istememesi üzerine Addis Ababa'dan İstanbul'a gelen yolcular, uzun süre bagajlarını alamadılar.

Karantinaya alınan domuz gribi şüphelisi hastanın, 5 gün önce Almanya'dan Etiyopya'ya geldiği öğrenildi.