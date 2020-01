Etiyopya siyasi mahkumları serbest bırakacağını açıkladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak (DHA) - Etiyopya başbakanı Hailemariam Desalegn ülkede siyasi mahkumların tutulduğunu ilk kez kabul etti ve \"işkenceleriyle bilinen cezaevinin\" kapatılarak mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı.

The Guardian\'ın haberine göre, Başbakan\'ın “herkesin demokratik alanını genişletmek” için verdiği \"sürpriz haber\" ülkede memnuniyetle karşılandı. Ülkede yapılan ilk yorumlara göre, \"bu adım ülkede hüküm süren baskıcı bir çağın sona erdiğinin habercisi\" oldu.

Basın toplantısında konuşan Desalegn, “Halihazırda tutuklu olan siyasi mahkumların davaları iptal edilecek ya da affedilecek” dedi ve Maekelawi olarak bilinen ünlü cezaevinin kapatılıp, müzeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Siyasi af, Kasım 2015\'te başlayıp süren hükümet karşıtı protestoların ardından ilan edildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu\'nun geçen Nisan ayında açıkladığı rapora göre, bu protesto gösterileri sırasında yüzlerce insan öldürüldü ve on binlercesi hapse atıldı.

Desalegn basın toplantısında, siyasi mahkûmların serbest bırakılmasının \"ulusal uzlaşmayı teşvik etmeyi\" amaçladığını söyledi ve hükümetin, protestoları \"terör\" ile ilişkilendirmekten vazgeçtiğini vurguladı.

Habere göre, serbest bırakılacak mahkûmların kaç tanesinin, hangi koşullarda ve ne zaman serbest bırakılacağı belli değil. Yetkili makamların siyası mahkûmları diğer mahkûmlardan nasıl ayırt edeceği veya bu kararın ülke çapındaki diğer cezaevlerinde de uygulanıp, uygulanmayacağı bilinmiyor.

Dokuzuncu bölge blogcuları olarak bilinen bir grubun beş diğer ortağıyla birlikte 2014 yılında tutuklanan insan hakları savunucusu Befeqadu Hailu bir blog yazısında şöyle yazdı:

“Şu anda bu yazıyı gözyaşlarımla mücadele vererek yazıyorum. Verilen bütün bu sözler derhal uygulamaya konmalı.”

Hailu, Maekelawi cezaevinden yazdığı blogda, “Bir kötülük yaptığınızı zaten bildiklerini ve sizden bunları anlatmanızı ısrarla istiyorlar; eğer, bu yolla bir sonuca ulaşamazlarsa, yumruk atma, dayak ve her türlü fiziksel işkenceye maruz bırakıyorlar” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü\'nden Felix Horne\'a göre, Maekelawi\'de işkencenin özellikle de yargılanmadan gönderilen mahkûmlara karşı yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Horne, ülke içindeki baskıların özgürce konuşan siyasi mahkûmlar için hemen hemen bir simge haline geldiğini belirtti ve başbakanın böyle bir açıklama yapmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.

Horne ayrıca Maekelawi cezaevinin kapatılması planlarını memnuniyetle karşılasa da yıllarca orada gazeteci, muhalif figürler ve protestoculara uygulanan işkencelerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.