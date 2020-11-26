Etiyopya ordusu, verilen ültimatom süresinin dolmasının ardından Tigray'ın başkenti Mekelle'ye saldırmaya hazırlanıyor

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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yerel isyancı liderlere verdiği 72 saatlik ültimatomun dolmasının ardından federal askeri güçlerine Tigray'ın başkenti Mekelle'ye "son saldırı" emri verdiğini duyurdu.

Ahmed'in sosyal medyadan yayımlanan açıklamasında askerlerin sivillerin güvende olması ve Mekelle şehrinin "çok zarar görmemesi için özen göstereceği" belirtildi.

Açıklamada Mekellelilere evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre pazar günü ordu liderleri Mekelle'deki sivillere "kendilerini isyancı liderlerden kurtarmaları yoksa şehre yapılan saldırıda kimseye merhamet gösterilmeyeceğini" söylemişti.

Öte yandan bölgede güç sahibi olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin lideri Debretsion Gebremichael, "halkının vatanını korurken ölmeye hazır olduğunu" söyledi. Gebremichael, geçen sene Erite ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Addis Ababa'daki yetkililer, Tigray'a yapılacak saldırıyı "isyancıları devirmek ve merkezi otoriteyi tekrar sağlamak" için yapılan bir "operasyon" olarak nitelendiriyor. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ise bölgedeki iktidarının Etiyopya Anayasası'na göre yasal olduğunu savunuyor.

Etiyopya ordusu geçen günlerde şehrin etrafına tank sığınağı yapmıştı.

Çatışmaların başlamasından bu yana Tigray sınırından yaklaşık on binlerce kişi Sudan'a geçti. Çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor.