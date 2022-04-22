Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki ana hastanede yiyecek tükendi

Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan ve savaşın harap ettiği Tigray bölgesindeki ana hastanenin gıda stokları tükendi. Yetkililer, gıda stoklarının bitmesinin ardından 240 hastanın eve gönderildiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre; isminin verilmesini istemeyen bir hastane yetkilisi, kendi yiyeceklerini alabilen yaklaşık 360 hastanın kaldığını; yiyeceği ve parası olmayan yeni hastaların ise geri çevrildiğini söyledi.

Hastanedeki iki hemşire de hastaneden ayrılmak zorunda kalan hastalar arasında menenjit ve tüberkülozlu bebekler ile 14 yaşındaki HIV'li bir erkek çocuğunun da bulunduğunu aktardı.

Pediatri bölümü hemşiresi Tedros Fissehaye, 14 Nisan Perşembe günü hastaların ve ailelerinin aç kaldığını; 15 Nisan Cuma günü koğuşları gezerek, onlara daha fazla yemek verilemeyeceğini söylemek zorunda kaldığını anlattı. Hemşire Fissehaye yaşananları, "Hiç kimse ağlamadı, gözyaşlarımızı aylardır bitirdik. Ancak bütün hemşireler çok üzgündü. Aileler, bizim için dua edin; burada ölmek yerine evde ölelim dediler" diye ifade etti.

Hastanede bulunan ilaçların %90'ının bittiğini belirten başka bir pediatri bölümü hemşiresi Mulu Niguse ise geçen ay bazı HIV haplarının alındığını; diğer hastalıkları, bulabilecekleri herhangi bir antibiyotikle tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi. Hemşire Niguse, "Taburcu edilen çocuklar, muhtemelen hayatlarını kaybedecek" dedi.

Kasım 2020'de merkezi hükümet ile Tigray'ın yöneticileri arasında aylarca süren çatışmanın ardından ordu Tigray'dan çekildiğinden beri, bölgeye yalnızca çok az miktarda gıda yardımı yapıldı. Birleşmiş Milletler, günde 100 kamyon yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi, ancak çatışmalar ve bürokratik gecikmeler nedeniyle konvoylar geçmekte zorlanıyor.

Hükümetin 25 Mart'ta ilan ettiği tek taraflı ateşkesten bu yana bölgeye sadece 71 yardım kamyonun girdiğini söyleyen Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Bölge Başkanı Michael Dunford, "Bu konvoyların şimdi hareket etmesi son derece önemli. Aksi takdirde, açlıktan kaynaklanan ölümlerde bir artış göreceğiz" diye konuştu.

Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse ve Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa, konu ile ilgili yorum yapmadı.