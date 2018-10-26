Etiyopya ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçti: Sahle-Work Zewde

Son zamanlarda kalkınma amacıyla birçok reform yapan Etiyopya, tarihinde ilk defa bir kadın cumhurbaşkanı seçti. Başbakan Abiy Mehmed açıkladığı yeni bakanlar kurulunda da koltukların yarısını kadın isimlere emanet etmişti.

Etiyopya'nın yasama organları Federal Meclisi ve Halkların Temsilcileri Meclisi başkent Addis Ababa’da düzenlediği ortak oturumda 5 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mulatu Teshome’nin istifasını kabul ederek yerine oy birliğiyle tecrübeli diplomat Sahle-Work Zewde'yi getirdi. Teshome cumhurbaşkanı seçilmeden önce Etiyopya'nın Türkiye büyükelçisiydi.

Zewde, Birleşmiş Milletler'de çeşitli görevler yürüttü ve birçok farklı ülkede büyükelçilik yaptı.

Etiyopya'da sembolik öneme sahip olan cumhurbaşkanı her 6 yılda bir meclis tarafından seçiliyor.