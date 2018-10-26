T24 LogoT24 Logo
Dünya

Etiyopya ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçti: Sahle-Work Zewde

Zewde, Birleşmiş Milletler'de çeşitli görevler yürüttü ve birçok farklı ülkede büyükelçilik yaptı.

26 Ekim 2018 17:53

Son zamanlarda kalkınma amacıyla birçok reform yapan Etiyopya, tarihinde ilk defa bir kadın cumhurbaşkanı seçti. Başbakan Abiy Mehmed açıkladığı yeni bakanlar kurulunda da koltukların yarısını kadın isimlere emanet etmişti.

Etiyopya'nın yasama organları Federal Meclisi ve Halkların Temsilcileri Meclisi başkent Addis Ababa’da düzenlediği ortak oturumda 5 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mulatu Teshome’nin istifasını kabul ederek yerine oy birliğiyle tecrübeli diplomat Sahle-Work Zewde'yi getirdi. Teshome cumhurbaşkanı seçilmeden önce Etiyopya'nın Türkiye büyükelçisiydi.

Zewde, Birleşmiş Milletler'de çeşitli görevler yürüttü ve birçok farklı ülkede büyükelçilik yaptı.

Etiyopya'da sembolik öneme sahip olan cumhurbaşkanı her 6 yılda bir meclis tarafından seçiliyor.

ETİKETLER

etioypyacumhurbaşkanıafrikaSahle Work Zewdereform
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24