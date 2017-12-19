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Dünya

Etiyopya hükümeti internet erişimini engelledi

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Etiyopya hükümeti, şiddet olaylarının ülke çapında yaygınlaşmasının ardından ülkedeki internet erişimini kısmen engelledi

19 Aralık 2017 13:22

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Etiyopya hükümeti, şiddet olaylarının ülke çapında yaygınlaşmasının ardından ülkedeki internet erişimini kısmen engelledi. 
Quartz tarafından hazırlanan bir rapora göre, vatandaşlar 12 Aralık 2017\'den bu yana Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına güvenle erişemiyor.
Oromo bölgesindeki farklı etnik gruplar arasındaki çatışmalarda 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtildiğinden beri Doğu Afrika ülkesinde huzursuzluk hakimdi.
Raporlara göre, şiddet başka bir bölgede Oromolular tarafından düzenlenen intikam saldırılarına neden oldu ve bölgede korunan 32 Somalilinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlandı.
Bununla birlikte, vatandaşlar, Sanal Özel Ağlar (VPN) bağlantılarını kullanarak sosyal medya platformlarına erişebiliyor.
VPN\'ler, bir şirketin çalışanları gibi sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılmak üzere kurulmuş ve genellikle güvenlik için şifrelenen şebekelerdir. Ayrıca, kullanıcılar kısıtlandıklarında internete erişmelerine olanak sağlamak için kullanılabiliyor.
Hükümet, karşıt protestolardan sonra ülkede interneti kesti ve önceden sosyal medya sitelerini engellemişti.
Kasım 2015\'ten bu yana, Oromo’lular ve Amhara’lıların muhalifleştirilmesi ve zulmüne karşı yapılan protestoların ülkeyi sarsmasıyla hükümet, belirli bölgelerde veya ülke genelindeki bağlantıları kesmişti. 
Hükümet, geçmişte bu tür eylemleri doğrulanmamış söylentilere karşı yaptığını söyledi ve şiddet patlak verdiğinde sosyal medyanın teyit edilmemiş veya yanlış bilgilerle dolu olduğunu savundu. 
Etiyopya’nın tek internet servis sağlayıcısı olan Ethio Telecom, ülkedeki internet erişimi üzerinde neredeyse tam kontrole sahip.
Hükümet, bazı web siteleri ile sunucular arasındaki trafiği engellemek veya erişimi tamamen kapatmak için, yalnızca devlete ait bir şirket olan Ethio Telecom ile koordinasyona ihtiyaç duyuyor.

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