Etiyopya'da turist vizesi süreleri dolan İtalyanlar Koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönmeyi reddediyor

Etiyopya'ya seyahate giden 35 İtalyan turist, vizeleri bitmesine rağmen İtalya'daki yeni tip Koronavirüs salgınının ulaştığı boyutlar nedeniyle ülkelerine dönmeyi reddetti. Turistler, Etiyopya'nın şu anda İtalya'dan daha güvenli olduğunu söyledi.

24jours haber sitesinde yer alan habere göre, Etiyopya'daki 35 İtalyan turist Avrupa'da Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olan İtalya'ya dönmeyi reddetti.

Sosyal medya kullanıcıları, İtalyan turistlerin ülkelerine dönmeyip Etiyopya'da kalma kararını 'ironi' olarak nitelendirdi. 'Don Chauvy' isimli bir kullanıcı Twitter'dan "Etiyopya'daki 35 İtalyan, turist vizelerinin dolmasına rağmen ülkelerine dönmeyi reddediyor. Belgesi dolan Avrupalılar Afrika'da kalmaya başladı. Tarih ironilerle dolu" yazdı.