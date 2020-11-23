Etiyopya Başbakanı Ahmed, Tigraylı isyancılara teslim olmaları için 72 saat verdi

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Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ulusal ve bölgesel güçler arasındaki çatışmalar sürerken Başbakan Abiy Ahmed, bölgeyi yöneten isyancılara teslim olmaları için 72 saat verdi.

Pazar akşamı bölgenin başkenti Mekelle'nin dışında Etiyopya ordusuna ait tanklar toplanırken Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ahmed, "Geri dönülmez noktada olduğunu kabul ederek önümüzdeki 72 saat içerisinde barışçıl bir şekilde teslim olma çağrısında bulunuyoruz" yazdı.

The Guardian'ın aktardığına göre pazar günü ordu liderleri Mekelle'deki sivillere "kendilerini isyancı liderlerden kurtarmaları yoksa şehre yapılan saldırıda kimseye merhamet gösterilmeyeceğini" söyledi.

Çatışmaların başlamasından bu yana Tigray sınırından yaklaşık 36 bin kişi Sudan'a geçti. Çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor.

Bölgede güç sahibi olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile Etiyopya ordusu arasındaki çatışmalar üç haftadır devam ediyor.