Etin ustası Cüneyt Asan Londra'da

Celal Sönmez / Londra, 7 Mart (DHA) - Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin (CEFTUS) organize edeceği bir programda Günaydın Restoranlar zincirinin sahibi Cüneyt Asan konuşma yapacak.

CEFTUS tarafından organize edilen 6. Britanya Kebap Ödülleri’nde Onursal Jüri olarak yer alan Cüneyt Asan önce 12 Mart akşamı Westminster Park Plaza Hotel’deki ödül törenine katılacak. 13 Mart akşamı ise Britanya parlamentosunda gıda sektörüne yönelik br konuşma yapacak.

Ev sahipliğini Enfield bölgesi Milletvekili Joan Ryan’ın üstlendiği parlamento toplantısında Türkiye’nin en iyi kasaplarından olan Cüneyt Asan restorancılığı, kebabın gelişimi, Türkiye mutfağının dünyada tanıtılması gibi konuları Londra’daki gıda sektöründen misafirlerle paylaşacak.

Program 13 Mart akşamı 19:00-21:00 saatleri arasında 21 numaralı komite odasında gerçeklesek.

CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş, Cüneyt Asan’ı Londra’da ağırlamaktan onur duyduklarını ve Cüneyt Bey gibi restorancılık sektörünün önemli bir isminin Britanya’daki Türk, Kürt ve Kıbrıslı restorancılar, kebapçılar ve gıda sektörü ile bir araya gelmesinin bilgi paylaşımı açısından mühim olduğunu söyledi. Doğuş, Cüneyt Bey’in de katılacağı 6. Britanya Kebap Ödülleri için son bilet satışları için info@ceftus.org üzerinden yapılabileceğini de sözlerine ekledi.