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Yaşam

Etiler'deki barda müşteri ile güvenlik arasında silahlı çatışma; 2 yaralı!

Olayı gerçekleştiren şüpheli tedavi için gittiği hastaneden kaçtı

23 Nisan 2017 12:24

İstanbul Etiler'de bir gece kulübüne gelen müşteri ile girişte bulunan özel güvenlikçiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan müşteriler büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin tedavi için gittiği hastaneden kaçtığı anlaşıldı.

Doğan Haber AjanOlay Etiler, Çalıkuşu Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UE 6272 plakalı otomobiliyle gece kulübüne gelen bir kişi, içeriye girmek isterken, güvenlik görevlileri tarafından mekana alınmaması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahını çeken kişi mekana ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Olayda bir özel güvenlik görevlisi silahtan çıkan mermiyle bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise yaşanan kavga sonucu boynundan yaralandı.

Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Olay sonrası gece kulübü önüne çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ambulans ile yaralanan özel güvenlik görevlisi Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise taksiye binerek Gaziosmanpaşa’da bulunan özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki tedavinin ardından şüpheli kişinin daha sonra hastaneden kaçtığı öğrenildi.

Gece kulübü boşaltıldı

Olay sonrası gece kulübü boşaltılırken, müşteriler ise büyük panik yaşadı. Polis ekipleri gece kulübünün çevresine güvenlik şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Gece kulübündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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