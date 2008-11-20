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Yaşam

Etiler'de mekân temizliği!

Etiler ve Levent'teki tanınmış eğlence mekânıları, çeşitli gerekçelerle birer birer kapatılıyor.

20 Kasım 2008 02:00

Etiler ve Levent'teki tanınmış eğlence mekânı, konut alanlarında kaldıkları veya yanlış beyanla izin aldıkları gerekçesiyle birer birer kapatılıyor.

Tike restoranlarının ilki olan ve 1998'den beri 2'nci Levent'te hizmet veren Tike Levent de, önceki gün mühürlendi.
6 yıldır Çağdaş Levent Derneği ile süren hukuk mücadelesini kaybeden Tike, bu şubesini tahliye etmek zorunda kaldı. Önceki gün restoranı mühürleyen Beşiktaş Belediyesi zabıta görevlileri, "Yapacak bir şey yoktu, kanunları ve mahkeme kararını uyguladık" dedi.
Olayların başlangıcı 2002'ye gidiyor. Turizm Bakanlığı, Etiler'deki sosyete barlarından 37'sinin ruhsatını iptal etti. Yaşanan karmaşa işletmecileri kızdırdı.

Bar temizliği

Kapatma kararında Çağdaş Levent Derneği'nin büyük rolü oldu. Dernek gürültü kirliliği ve otopark teröründen şikâyet etti. Bazı ruhsatların sahte olduğu iddia edildi. Uzun bir inceleme ve yargı süreci yaşandı. Sonunda çoğu kapatıldı. En son olarak Tike faaliyetini durdurdu.

Türkiye'nin ilk toplu konut alanlarından biri olan ve 1960'larda üzerinde Emlak Bankası'nın yaptığı iki katlı evlerin yükseldiği bölge, şehir planında 'konut alanı' görülüyor. Bu plana göre sadece belli sokaklardaki binaların giriş katında ticari faaliyet yapılabiliyor. Ruhsatları iptal edilen işletmeler, Taksim veya Etiler dışındaki semtlere yöneldi.

Çağdaş Levent Derneği Genel Sekreteri Haksever Suner daha önce yaptığı bir açıklamada, Levent'in Cihangir, Nişantaşı ve Teşvikiye gibi olmasını önlemek için çalıştıklarını söylemişti. Suner, ruhsatsız olanın sadece barlar ve restoranlar olmadığını bunların arasında iş yerlerinin de olduğunu öne sürüyordu.

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