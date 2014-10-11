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Etiler sakinleri Polis Okulu'na AVM yapılmasına hayır diyor

Etiler Polis Okulu'nun kapatılıp yerine AVM, rezidans yapılmasına bölge sakinleri isyan etti

11 Ekim 2014 20:04

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 25 Aralık ayağında gündeme gelen Etiler’deki Polis Meslek Yüksek Okulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından resmen kapatılmıştı. 25 Aralık sürecinde Suudi işadamı Yasin el Kadı ile Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu şirkete ihalesiz verildiği iddia edilen  Etiler Polis Okulu'nun kapatılmasına bölge sakinleri  ve esnaf tepki gösterdi. Halk, söz konusu alana park ya da başka sosyal yaşam alanı yapılmasını istiyor.

 

'Burada AVM'ye ihtiyaç yok'

 

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Polis Okulu'nun karşısında restoran işleten Nurettin Doğan, “Bu alana alışveriş merkezi yapılmasını istemiyoruz. Bu işimizi etkileyecek. Bölgede trafik yoğun, bir de AVM yapılırsa bu sokağa ne girilir ne de çıkılır. Burada AVM'ye ihtiyaç yok, arka tarafta var zaten, bomboş, ikincisini yapacaklar da ne olacak” diye konuştu.

 

'Park yapılsın, çocukların oynayacak yeri yok'

 

Çevredeki apartman sakinlerinden Meral Yarımağan da, “Burada altı alışveriş merkezi var. AVM yapılmasını gereksiz görüyorum. Zaten yol yok, trafik felaket olur. Bunu duyduğumuzdan beri huzursuzuz. Park yapılsın, hiç park yok. Çocukların oynayacak yeri yok” dedi.

 

'AVM'nin bir işe yaramayacağını yapanlar da biliyor'

 

Adını vermek istemeyen başka bir bölge sakini ise, “Burada AVM zaten var. O bile can çekişiyor. Bunun yapılmasının amacı başka. Oraya park ya da yaşam alanı açılsa daha iyi olur. 50 metre arayla AVM yapmaya gerek var mı? Bunun bir işe yaramayacağını yapanlar da biliyor” ifadelerini kullandı.

 

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