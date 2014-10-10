25 Aralık tapelerinde de yer alan Etiler Polis Okulu kapatıldı, yerine AVM ve rezidans yapılacak

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 25 Aralık ayağında gündeme gelen Etiler’deki Polis Meslek Yüksek Okulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından resmen kapatıldı. Kararın ardından polis okulunun yerine AVM ve rezidans yapılacak.

İstanbul’un en gözde yerleri arasında bulunan okul arazisine AVM ve rezidans yapılacak. 25 Aralık sürecinde, arazinin Suudi işadamı Yasin el Kadı ile Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu şirkete ihalesiz verildiği iddia edilmişti. Araziye yapılacak yatırımı bizzat dönemin başbakanı Erdoğan’ın takip ettiği, Bilal Erdoğan’ın şirketi için yüzde 10 komisyon istediği, ortakların ise bu duruma isyan ettiği öne sürülmüştü.

Hükümet, polis kolejlerinin yanı sıra Polis Meslek Yüksekokulları’nı da (PMYO) kapatmaya devam ediyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) İstanbul Etiler’deki PMYO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından resmen kapatıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararın ardından polis okulunun yerine yeni bir bina yapılacak. Emniyet teşkilatına ait arazi ile ilgili internete bazı ses kayıtları düşmüştü. Kayıtlarda Etiler Polis Okulu’nda Yasin el-Kadı ve Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu yatırımı bizzat dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takip ettiği iddia ediliyordu.

Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre, EGM 2012’de Doğu ve Güneydoğu’daki binalarını kendi özkaynakları ile yenileme kararı aldı. Öncelikli olarak İstanbul, Ankara ve farklı şehirlerdeki değerli arazileri ihale usulüyle satışa çıkarma kararı aldı. İstanbul Sarıyer’de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu’nun arazisinin satışa çıkarılması planlandı. Bu arazi için de 500 milyon lira gibi bir bedel belirlendi. Emniyet satışı gerçekleştirmeden devreye hükümet girdi. İhale ile satışa onay verilmedi. Ancak satışın neden gerçekleşmediği ise 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrasında kamuoyuna yansıyan bilgilerde ortaya çıktı. ‘Bosphorus 360 dosyası’ adı verilen kayıtlarda Suudi işadamı Yasin el-Kadı ile Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu yatırımı da bizzat dönemin başbakanı Erdoğan’ın takip ettiği öne sürüldü. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şirketi için de yüzde 10 komisyon istediği ortakların ise bu duruma isyan ettiği iddia edildi.

İddialara göre; Erdoğan, arazinin Bosphorus’a satışında İBB Başkanı Kadir Topbaş’a da emir verdiği belirtildi. Buna ilişkin teknik takibe takıldığı öne sürülen telefon görüşmelerinde ise Erdoğan’ın, oğlunun gizli ortağı olduğu iddia edilen Usame Kutub’a “Ben sizin orayla ilgili Kadir Bey’le görüştüm. ‘Bizzat ben takip edeceğim’ dedi.” ifadeleri yer aldı. Fezlekedeki iddialara göre kasım ayı başında Bosphorus şirketinin yöneticisi Abdülkerim Çay, Bilal Erdoğan ve Şenol Kazancı arasında görüşme gerçekleşti. Kazancı, konuyu Başbakan Erdoğan’a iletti. Erdoğan da o zaman başbakanlık müsteşarı olan İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya görev verdi. Kazancı, “Ben Efkan Ala’yla konuşayım mı?” diye üsteleyince, Erdoğan Kazancı’ya, “Gerek yok, konuştuk konuştuk” diyor. Yapılan görüşmelerde emniyet arazisinin önce Hazine’ye sonra KİPTAŞ’a devredilmesi, ardından da söz konusu şirketlere verilmesi planlanıyor.