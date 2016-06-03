Etiler Polis Okulu arazisine bilirkişi raporu: Plan kamu yararına aykırı

İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisine AVM, rezidans, otel yapılmasına olanak tanıyan imar planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada bilirkişi raporu hazırlandı. İmar planı değişikliğinin kamu yararına ve çevre düzeni planlarına aykırı olduğunu belirtildi.

Karar’dan Ayfer Çalıkıran’ın haberine göre; davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine çıkan raporda, planın Boğaziçi Kanunu, İstanbul Çevre Düzeni Planı, kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama tekniklerine aykırı olduğu görüşü savunuldu.

İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmıştı. Okul ve 32 bin metrekarelik arazi, İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokolle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti. Yaklaşık 450 milyon liralık arazi, ticaret merkezi ilan edilerek; yeni imar planında AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası, Etiler Polis Okulu’nda yapılan imar planı değişikliğine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle 2013 yılında dava açmıştı.

Dava sonucunda bilirkişi raporunda; Boğaziçi Kanunu’nun belirlemiş olduğu yapılaşma, düzenlemeye aykırı bulundu. Raporda, plan değişikliğiyle öğretim tesis alanı kaldırılırken eşdeğer öğretim tesisi alanı ayrılmamış olmasının kamu yararına aykırı olduğu bildirildi.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sürecinde gündeme gelen arsanın, ihale yapılmadan bir şirkete verildiği iddia edilmiş bunun üzerine; dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, söz konusu iddiaların doğru olmadığını, araziye ait tapuların kendilerinde olduğunu açıklamıştı. Topbaş, arazinin belediyeye devredildikten sonra ihalesiz olarak KİPTAŞ’a verildiği iddialarını da yalanlamıştı.