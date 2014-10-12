'Sabancı, Doğan, Dinçkök nasıl yapıyorsa, belediye de Etiler Polis okulu arazisine AVM dikecek'

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, AVM ve rezidans yapılması düşünülen ve İstanbul’un en değerli alanlarından birinde yer alan Etiler Polis Okulu arazisi için “Sabancı arsasına nasıl ki Sabancı Center’ı yaptı, Aydın Doğan Trumps Tower’ı, Dinçkök Ak Merkez’i..İş Bankası İkiz Kuleler’i yaptı. Belediyenin de, kendi arsasına.. AVM dahil, en fazla değeri hangi ihtimalde bulacak ise. O ‘beton’ yapılacak şekilde imarlı olarak satmaya hakkı vardır” değerlendirmesinde bulundu.

Ali Karasanoğlu'nun Yeni Akit gazetesinde "Etiler Polis okulu AVM olmasın!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ben demiyorum..

Büyük patronların medyadaki uzantıları diyor..

Etiler Polis Okulu’nun beş dakikalık, on dakikalık mesafesinde..

Ak Merkez’den tutun..

İş Bankası Kuleleri’ne..

Sabancı Center’a kadar..

Hatta biraz ilerisinde Aydın Doğan’ın Trump Tower’ı var ya..

Rakip istemiyor olmalılar..

Aydın Doğan yapsın..

Sabancı yapsın..

İş Bankası yapsın..

Dinçkök yapsın..

O yapsın, bu yapsın..

Ama arsa devletin ise..

Devlet o arsayı değerlendirmesin..

Ne yapsın?

Eski dönemlerdeki gibi, ya boş tutsun.

Ya çöplük haline dönüşmesine seyirci kalsın..

Ya da, iki tane mafya babası gelip, otopark olarak işletsin...

İstenen bu mu?

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Şunu derlerse, varım..

“Bu arsa çok değerli.. İhale süreci, oldu bittiye gelmesin..”

Eyvallah..

Kimse bu işi oldu bittiye getirmesin!

Veya deseler ki, “İhale gerçekleştikten sonra, arsanın değerini etkileyecek şekilde, imar durumunda virgül oynama olmasın..”

Eyvallah, olmasın..

İhale öncesinde, ne imar verilecekse, verilsin..

Olumlu da olsa, olumsuz da olsa..

Arsa son durumu ile ihaleye çıksın..

Ardından da..

Mümkün olan en yüksek fiyatla satılabilmesi için, tüm pazarlama teknikleri kullanılsın..

Arsanın değeri ne ise, o fiyata satılsın..

Arsanın değeri tümü ile, belediyenin kasasına girsin..

Ama lütfen..

Şu veya bu gerekçe ile, “Biz AVM istemiyoruz. Biz beton istemiyoruz” demeyin..

Sabancı arsasına nasıl ki Sabancı Center’ı yaptı..

Aydın Doğan Trumps Tower’ı.. Dinçkök Ak Merkez’i..İş Bankası

İkiz Kuleler’i yaptı..

Belediyenin de, kendi arsasına.. AVM dahil, en fazla değeri hangi ihtimalde bulacak ise.. O“beton” yapılacak şekilde imarlı olarak satmaya hakkı vardır.

Aksi takdirde..

Doğan parayı kazansın..

Sabancı parsayı toplasın..

İş Bankası, Dinçkök kâr etsin..

“Devletin arsası ise çöplük olsun” noktasına geliriz..

Hatta yarınlarda, o bölgedeki işadamlarının AVM’lerinin değerini hem kaybetmemesi için.. Hem de daha da değerlenmesi için.. O bölgedeki arsaların hiçbirisine imar durumu verilmemesi istenir..

“Bölge SİT alanı ilan edilsin” bile denilebilir...

Öyle ya..

İsteyenin bir yüzü kara..

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Etiler Polis Okulu’nun hikayesini biliyorsunuz.

Bir sene önceki hükümeti devirme amaçlı darbe girişiminde dinlenen telefon konuşmalarında, sözümona siyasi iktidara yakın işadamları, o arsaya rezidansı dikmişlerdi bile..

25 Aralık darbe operasyonunda, iddialar böyle idi.

Biz İstanbul’dayız da, biliyoruz.

Ama İstanbul dışındaki saf insanlarımız nerden bilsinler, bahsedilen yerde inşaat falan olmadığını..

Öylesine kara propaganda yaptılar ki.. Sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, basın toplantısı düzenleyip, “Arsanın tapusu belediye tüzel kişiliğinde.. Kimse bu arsaları almış değil. Henüz ihalesi de yapılmış değil” dedi..

Ama, o bölgenin rantını yiyen işadamlarının satın aldığı kalemler hiç durmadılar..

Saldırıyı sürdürdüler..

Nihayet bir sene sonra, okulun kapanma kararı daha yeni çıktı..

Oysa iki sene öncesinden, “O bunu aramış. bu diğeri ile buluşmuş” türünden yüzlerce muhabbeti, telefon tapeleri ile “büyük yolsuzluk” olarak kamuoyuna yansıtmışlardı..

Bu durumda anlaşılan o ki: Etiler Polis Okulu arsası, 3 senedir kamudan özele geçirilememiş!..

Oysa yine o satılık kalemler ne diyorlardı:

“Diktatörlükle yönetiliyoruz. Bütün arsalar havuz işadamlarına peşkeş çekildi.. Kupon arsalar iç edildi..”

Şimdi öğreniyoruz ki, gerçek öyle değilmiş..

Tam üç sene olmuş..

İki senesi, konudan hiç haberimizin olmadığı bir ortamda geçmişti..

Bir sene de, iddialar ayyuka çıktıktan sonra geçti..

Hala o “diktatörlük”, bir arsayı, işadamlarına verememiş!

Nasıl bir “diktatörlük” ise bu!

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Benim burdan bir çağrım var..

Kamu arsalarının ucuza gitmesini istemeyen.

Kupon arsaların Başbakan’ın haberi olmadan satılmadığı, böylece Başbakan’ın bu arsalardan menfaatlendiği iftiralarını yapanlar.

Ne kadar işadamınız varsa..

“Çapulcuyum” diyeninden..

Kapalı kapılar ardında “Bu hükümet gitmeli” diyenine kadar ne kadar işadamınız varsa.. Hepiniz toplanın..

Etiler Polis Okulu’nun, ucuza gitmemesi için, ihaleye girin..

Girmiyorsanız, “vıdı vıdı” dedikodu yapmayın!