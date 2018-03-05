T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Etiler Marmaris sermayesini 12.35 milyon liraya yükseltti

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Tahsisli Sermaye Artırımı” ile şirketin sermayesini 3 milyon 375 bin lira artırdıklarını ve şirketin toplam sermayesinin 12 milyon 352 bin 370 liraya çıktığını açıklad

05 Mart 2018 14:43

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Tahsisli Sermaye Artırımı” ile şirketin sermayesini 3 milyon 375 bin lira artırdıklarını ve şirketin toplam sermayesinin 12 milyon 352 bin 370 liraya çıktığını açıkladı. Çevik, “Bir yandan Etiler Marmaris’in sermaye yapısını güçlendirirken, diğer yandan büyümeye devam ediyoruz. Şirketimiz 2017’de yüzde 30 büyüme yakaladı, 2018’de büyüme hedefimiz yüzde 50” dedi. Sermaye artırımı mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından Şirket’e 3 milyon 375 bin lira nakit sermaye avansı olarak sağlanırken, Çevik, nominal değeri 1 lira olan her bir hisse için 4.64 lira primli fiyat kullanarak, şirket sermayesini 3 milyon 375 bin lira artırdı.
Yapılan açıklamada, Etiler Marmaris’in 51 olan bayi sayısının 2019 yılı sonuna kadar 100’e çıkartılması amaçlandığı da duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAEtiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed NureddinSermaye Artırımı”Etiler MarmarisinSermayeYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24